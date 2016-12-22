Оппозиционный исламский проповедник Фетхуллах Гюлен в очередной раз осудил убийство посла РФ в Турции Андрея Карлова и заявил, что убийца дипломата не связан с его организацией FETO. Об этом сообщает агентство Associated Press, в распоряжении которого оказалось видеообращение Гюлена, проживающего в США.

Ранее проповедник, которого власти Турции обвиняют в организации попытки госпереворота в июле, уже опровергал свою причастность к преступлению и выступал с осуждением теракта, передает NEWSru.

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что связи Мевлюта Алтынташа, застрелившего российского дипломата, указывают на его принадлежность к FETO. "Ни для кого не секрет, что 22-летний полицейский Мевлют Алтынташ был участником движения Гюлена", — сказал на пресс-конефренции в Анкаре Эрдоган, слова которого приводит DW. "Я должен прямо сказать — эта грязная организация до сих пор действует в армии и полиции", — сообщил турецкий лидер, подчеркнув, что "чистки" в стране будут продолжены.

Фетхуллах Гюлен категорически опроверг эти обвинения. "Мы всегда осуждали терроризм, и в связи с этим я хотел бы подчеркнуть, что искренне осуждаю этот террористический акт против российского посла. Я осуждаю его. Этот кровавый убийца несколько раз работал охранником турецкого президента, раз десять, об этом говорят СМИ. Как он сам заявлял, он из "ан-Нусры" (террористическая организация "Джебхат ан-Нусра", запрещена в РФ. — Прим. NEWSru.com), так что, очевидно, он ничего общего не имеет с нашим движением — ни в прошлом, ни в настоящем", — заявил Гюлен в видеообращении (цитата по РИА "Новости").

Проповедник обвинил правительство Турции в том, что оно хочет опорочить возглавляемое им движение, передает ТАСС. "Они (турецкие власти) не смогут убедить мир в этих обвинениях", — сказал Гюлен по поводу заявлений турецких официальных лиц о его причастности к убийству российского дипломата.

Фетхуллах Гюлен отметил, что "главным образом из-за зачисток и увольнения экспертов по борьбе с терроризмом вопросам безопасности не уделяли должного внимания". "Ошибка — пренебрегать важными вещами", — подчеркнул он.

Турецкие власти сразу после убийства российского посла заявили, что преступление совершил последователь FETO. Однако советник Фетхуллаха Гюлена назвал озвученные обвинения в адрес оппозиционера "смехотворными". Сам Гюлен в день убийства Андрея Карлова опубликовал в Сети заявление, в котором сообщил, что "был шокирован и глубоко огорчен", когда узнал о преступлении. "Я резко осуждаю этот чудовищный теракт", — заявил политик. Гюлен также призвал турецкие власти тщательно расследовать произошедшее.

Напомним, в июле Анкара потребовала экстрадиции на родину Гюлена, более 15 лет проживающего на территории США. Его обвиняют в причастности к попытке переворота в Турции, произошедшей в ночь на 16 июля и подавленной властями.

Посол РФ в Турции Андрей Карлов был убит 19 декабря во время выступления на открытии в Анкаре фотовыставки "Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника". Его застрелил 22-летний сотрудник полиции Мевлют Алтынташ, который после атаки был ликвидирован местными силами безопасности. В МИД РФ и СБ ООН квалифицировали произошедшее как теракт.

В четверг в Москве простились с погибшим дипломатом. Он был похоронен на Химкинском кладбище. Накануне Андрею Карлову было посмертно присвоено звание Героя России.

В среду турецкая пресса сообщила, что убийца Карлова несколько раз принимал участие в обеспечении безопасности президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Именно об этом упоминает Фетхуллах Гюлен в своем видеообращении.

Между тем в интернете в среду появилось сообщение о том, что ответственность за убийство посла РФ берет на себя коалиция сирийских оппозиционных группировок "Джейш аль-Фатх". Однако руководство боевиков позже назвало это заявление сфабрикованным.