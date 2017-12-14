Гвоздь предвыборной программы: что Навальный предлагает россиянам

Алексей Навальный опубликовал программу, с которой собирается на выборы президента в 2018 году. Среди его предложений — переход на контрактную армию, люстрация чиновников и сокращение расходов государства на безопасность. Би-би-си попросила экспертов прокомментировать его план.

Через два дня Совет Федерации назначит дату выборов президента России. Наиболее заметный оппонент Путина, основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный, уже заявил об участии в выборах, но, вероятнее всего, не будет допущен к ним, сообщали источники Русской службы Би-би-си.

Но до тех пор, пока официальная регистрация не началась, Навальный встречается с избирателями, открывает штабы в регионах и ведет агитацию в интернете. В среду он опубликовал программу, с которой он намеревается пойти на выборы президента — первым из всех политиков, которые заявили о намерении поучаствовать в предвыборной гонке.

Реализация этой программы обойдется в 7,8 трлн рублей, посчитали эксперты Навального.

В составлении программы приняли участие правозащитник Елена Лукьянова, экономист Сергей Алексашенко, писатель Борис Акунин, политик Владимир Милов, руководитель правозащитной организации "Агора" Павел Чиков и другие эксперты.

Русская служба Би-би-си изучила основные пункты программы и попросила политологов, экономистов и юристов оценить их.

Политическая реформа



Что предлагает Навальный:

Ограничение полномочий президента и уменьшение президентского срока до четырех лет

Расширение прав парламента: переход от суперпрезидентской к президентско-парламентской республике

Снижение проходного барьера в Думу до 3%

Расширение полномочий регионов

Аббас Галлямов, политолог:

"Идея ограничения полномочий президента пока не найдет отклика в сердцах избирателей, но вот ближе у следующим выборам она вполне может оказаться востребованной. Усталость от столь длительного правления одного человека к тому моменту сильно возрастет, и людям станет казаться, что именно концентрация всей власти в руках одного политика является первопричиной всех бед. Если к тому моменту Навальный застолбит эту тему за собой, то именно он окажется в центре повестки.

Расширение прав парламента, в том числе, и в части контроля за деятельностью исполнительной власти — стандартное требование борцов с персоналистскими режимами. Ничего нового в этом нет. Требование, в целом, правильное.

Снижение проходного барьера и одновременная демократизация приведут к расцвету малых партий и фрагментации политического пространства. Есть риск, что это вновь приведет к появлению у избирателя ощущения хаоса, которое было у него в 90-е, с их многопартийностью. Поэтому я бы барьер не снижал. Достаточно просто прекратить фальсифицировать выборы.

"Расширение прав регионов — самое очевидное и правильное требование из всех перечисленных. Москву в стране недолюбливают, и появление в риторике Навального антимосковского измерения поможет ему завоевать симпатии провинции. Кроме того, это поможет ему смягчить свой антиобраз "столичного франта".

Борьба с коррупцией

Что предлагает Навальный:

Учреждение специальной структуры по борьбе с коррупцией, не входящей в систему правоохранительных органов

Ратификация Конвенции ООН против коррупции, включая статью о борьбе с незаконным обогащением чиновников

Увеличение срока давности по коррупционным преступлениям



Антон Поминов, гендиректор "Трансперенси Интернешнл — Россия" (ТИР):

"Украина уже сделала то, что сейчас предложил Навальный. В 2014 году там создали Национальное антикоррупционное бюро Украины — правоохранительный орган Украины с широкими силовыми полномочиями. В это бюро по закону о нем никто не может влезть. И орган стал настолько независимым, что его никто не может разогнать. НАБУ начало проводить расследования против депутатов Рады.

Единый орган по борьбе с коррупцией — здравая инициатива. Вопрос, удастся ли ему реально расследовать дела, к которым прокуратура годами не могла подступиться".

Елена Панфилова, заведующая проектно-учебной лабораторией антикоррупционной политики НИУ ВШЭ:

"Почти все предложения похожи на традиционный "виш-лист" "Трансперенси Интернешнл" к ежегодному "Индексу восприятия коррупции". Навальному стоило бы добавить в программу введение законодательства по защите заявителя о коррупции. Без него ничего не будет: людей прессуют, люди боятся заявлять.

Единый орган, координирующий борьбу с коррупцией, нужен. В современной России этим занимается слишком много людей, 11 министерств и ведомств. Мысль, что этот орган должен находиться в стороне от действующей власти, в принципе правильная, но реализовать ее трудно".

Люстрация

Что предлагает Навальный:

Принятие закона о люстрации и создание комиссии по люстрации

Проведение ротации состава Верховного суда, а также люстрации судей, "уличенных в участии в неправосудных, заказных и политических процессах"

"Очищение" законодательства и отмена ряда одиозных законов, в том числе, "закона Димы Яковлева" и закона о "праве на забвение"

Андрей Юров, постоянный эксперт Московской хельсинкской группы, правозащитник:

"В одних странах люстрации проводились и соответствовали стандартам прав человека и законодательства, в других не соответствовали. Опыт европейских стран показывает, что бывает и так, и так. Вопрос не в том, что сама идея плохая или хорошая. Все дело будет в деталях: для кого, как, какая процедура, а судьи кто. Будет ли независимая система оценки, принимаемая и уважаемая всеми.

На это нужно очень серьезно смотреть, для запрета занимать какие-либо должности нужна очень серьезная правовая основа. В любом случае, есть люди, которые совершали противоправные действия, среди них есть правоохранители и чиновники. И что-то с ними надо делать".

Наталья Орлова, главный экономист "Альфа-банка":

"В других странах наиболее удачный опыт реформы каких-либо областей был связан с заменой людей. Так что в каком-то виде нам нужна люстрация и в экономике.

Не знаю, значит ли это, что люди из госкомпаний должны потерять возможность работать в компаниях крупных, но что-то такое должно произойти. Если вся номенклатура останется, суть меняться не будет".

Армия и оборона

Что предлагает Навальный:

Полный переход к контрактно-добровольной армии

Создание конкуренции в сфере госзаказа

Сокращение бюджетных расходов на нацбезопасность и правоохранительную деятельность и их перераспределение на здравоохранение и образование

Виктор Мураховский, главный редактор журнала "Арсенал Отечества":

"Технически возможность перевести российскую армию на контрактную основу есть. Но на мой взгляд, на сегодняшний день это абсолютно нереально. Мы можем в постоянной боеготовности содержать армию на контракте. Но тогда встанет вопрос резервов — их не будет. Политик ни бум-бум в военном деле.

Вопрос в оперативных задачах, которые должны решать вооруженные силы в мирное и военное время. У нас есть стратегические направления, которые надо закрывать соответствующими группировками войск. Как военный специалист я скажу, что численность армии в 500 тыс. человек, как это предлагает Навальный, это глупость, исходить надо не из численности, а из оперативных задач.

Конкуренция в сфере гособоронзаказа своеобразная, у нас была попытка ее создать. Что вышло: предприятие берет заказ, но не выполняет, сроки срывает из-за своей неготовности — это же не памперсы делать и не заборы из профнастила. И президенту приходилось лично приезжать на заводы и разруливать.

В США почти нет госпредприятий, которые выполняют поставки для вооруженных сил. Но у нас структура экономики другая. У нас на прошлый год 70% госзаказа в оборонке выполняли единственные исполнители. Ну нет у нас другого завода, который танки может строить или твердотопливные межконтинентальные баллистические ракеты. Конкуренция это правильно, в теории все хорошо, но такие мечтатели разбиваются фейсом о реальную жизнь".

Экономика

Что предлагает Навальный:

Повышение минимального размера оплаты труда до 25 тысяч рублей

Реформа пенсионной системы

Запрет на проверки бизнеса, переход на контроль в электронной форме

Замена налогов на малый бизнес патентным сбором в 25-30 тысяч рублей

Отмена "Платона" и утилизационного сбора

Демонополизация стратегических секторов экономики и отказ от неэффективных госпроектов

Константин Сонин, профессор Чикагского университета:

"У повышения МРОТ есть очевидные опасности — в стране с сильными профсоюзами и рисками высокой безработицы повышение МРОТ могло бы привести к росту безработицы и снижению производства. Кроме того, это снижает стимулы владельцев фирм к реинвестициям. Но в России в 2017 году профсоюзов фактически нет, а риски высокой безработицы минимальны — то есть повышение МРОТ — это просто перераспределение от владельцев фирм к работникам, от богатых к бедным.

От политика, борющегося за власть, ожидаются слова о пенсионной реформе. Мне кажется, что важно — это то, чтобы обещания, которые даёт политик, были выполнимыми. Правительства Путина создавали немало разумных планов управления пенсии, но все эти планы были погублены тем, что ни одного из них правительство не смогло придерживаться хотя бы в течение 5 лет.

Снижение прессинга на бизнес — это очень сложная, огромная реформа, но потенциально это самая важная экономическая реформа, потому что слабые институты ("давление силовиков") — основная причина стагнации российской экономики".

Наталья Орлова, главный экономист Альфа-банка:

"Что касается повышения МРОТ до 25 тысяч — это какая-то популистская мера. Раздавать и финансировать социальные обещания может и нынешняя власть. Главная проблема не в том, что у нас низкий уровень соцобеспечения, а в том, что нет роста, который позволял бы их повысить.

Часть программы, которая посвящена снижению давления на бизнес, может улучшить общее настроение. В принципе точечные меры из программы, например, по тем же налогам, выглядят вполне адекватными. Но масштаб критики Навальным нынешнего правительства предполагал, что его программа выйдет за рамки точечных мер и будет какой-то более глобальной. Я имею в виду в первую очередь внутренние проблемы.

С предложением Навального отказываться от неэффективных госпроектов даже несмотря на то, что они обеспечили инвестиции, я совершенно согласна. Потому что это выброшенные деньги".

Также Навальный обещает перестать "поддерживать диктаторские режимы", добиться отмены санкций и снизить напряженность в отношениях между Россией и Западом, ввести визовый режим со Средней Азией.

"Программу Навального нужно смотреть в политическом контексте. Он никак не может рассчитывать на то, что будет допущен к выборам, поэтому это не программа кандидата, который будет участвовать в дебатах на Первом канале с Зюгановым и другими. Это перечень целей", — говорит политолог Глеб Павловский.

"Его реальная политическая работа, которую, на мой взгляд, он уже почти закончил — он вернул выборы с поля каких-то сценариев Кремля, где они находились 20 лет, обратно обществу. Сегодня уже год идут полноценные дебаты со многим количеством людей. Программу можно свести к короткой фразе: "Я за вас, а не за этих", — считает Павловский.

"Если "популистские меры" — это меры, направленные на улучшение условий жизни граждан, то зачем их избегать? — говорит экономист Сонин. — Сокращение военных расходов и геополитических обязательств, отмена контрсанкций и ограничений для инвесторов, увольнение коррупционеров, повышение эффективности госпредприятий не нанесут вреда экономике", — заключает он.

"Если говорить об экономических программах в целом, непопулистские реформы может проводить только человек с хорошим политическим рейтингом. Поддержка позволяет осуществлять непопулярные экономические реформы — так в какой-то мере вышло у Бориса Ельцина в 90-х", — проводит аналогию Орлова из Альфа-банка.