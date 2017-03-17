Гусман: раньше против КВН боролась советская власть, а теперь — Латвия

Латвия была домом для КВН 15 лет, поэтому смешно и противно, что именно она выступила против него. Такое мнение в интервью радио Baltkom высказал член жюри КВН, кинорежиссер, телеведущий, руководитель Национальной премии Российской Академии кинематографических искусств — премии "Ника" Юлий Гусман. Так он прокомментировал результаты исследования Центра стратегических коммуникаций НАТО, которое признало российскую юмористическую передачу КВН "инструментом политической стратегической коммуникации". Заказчиком исследования выступило Министерство обороны Латвии, сообщает Mixnews.

"Грустный смех, хотя это и противно, вызывает и то, что подавшая заявку на это исследование Латвия была родным домом для КВН последние лет 15, только два года он проводится в Светлогорске, после событий, связанных с этим "Крым наш, Крым не наш". А на фестивалях в Юрмале огромные залы были полны, люди приезжали со всего мира, в том числе и из западных стран. А сегодня на отборочный фестиваль в Сочи приезжает по 500-600 команд со всего мира. И — да! Там подтрунивают, подкалывают, подшучивают, и над нашим президентом, и над их президентами. И над милиционерами, над футболистами, надо мной, простите за сравнение", — сказал Гусман.

Раньше против КВН боролись советские власти, а теперь борются те, кто боролся с советской властью, отмечает режиссер.

"Приятно, что глупые аналитики есть не только у нас, но и за рубежом. Это конечно все очень смешно. Уже 56 лет существует КВН, его закрывали еще советские власти в 72-м году — за внутреннюю свободу, вольнодумство, легкомыслие. Были большие неприятности и с КГБ, и статьи были", — рассказал он.

Гусман сказал, что подготовленное с такой "звериной серьезностью" исследование НАТО ему даже смешно обсуждать.

Как сообщалось ранее, Центр стратегических коммуникаций НАТО Stratcom в признал российскую передачу КВН инструментом политической стратегической коммуникации. Заказчиком работы оказалось Министерство обороны Латвии. Эксперты проанализировали выступления московской команды "Парапапарам" (МГИМО) на фестивале "Голосящий Кивин" в 2014 и 2015 годах.

Из доклада следует, что КВН можно описать как коммерческий продукт и бизнес-модель. "Этот бизнес стал возможен и растет, потому что у владельца бренда КВН особенные отношения с Кремлем", — утверждается в документе.

По словам авторов исследования, благодаря "машине КВН" у Кремля имеется доступ к специфической, стратегической аудитории, которая готова "служить режиму".

Как заявляют эксперты, дальнейшее исследование должно быть сконцентрировано на восприятии различных аудиторий КВН, чтобы определить эффективность такого типа стратегической политической коммуникации.