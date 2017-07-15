Губернатор провинции прокомментировал нападение на туристов в Хургаде

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Губернатор провинции Красное море Ахмед Абдалла заявил, что нападение на туристов является ”единичным случаем”. Таким образом он прокомментировал инцидент в Хургаде, в результате которого погибли две женщины, передает РИА ”Новости”.