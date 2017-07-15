15.07.2017, 10:35

Губернатор провинции прокомментировал нападение на туристов в Хургаде


Gazeta.ru
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Губернатор провинции прокомментировал нападение на туристов в Хургаде
Источник: Diaa Elhadidi/facebook.com

Губернатор провинции Красное море Ахмед Абдалла заявил, что нападение на туристов является ”единичным случаем”. Таким образом он прокомментировал инцидент в Хургаде, в результате которого погибли две женщины, передает РИА ”Новости”.

”Произошедший в Хургаде инцидент является единичным случаем… Силы безопасности сработали оперативно в данной ситуации”, — сказал чиновник, навестив пострадавших при нападении.

Ранее сообщалось, что мужчина с ножом напал на постояльцев отеля в туристической деревне ”Загабия”, Хургада. Жертвами его нападения стали две гражданки Германии. Также пострадала туристка с российским паспортом. Подозреваемый задержан.

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