Губернатор провинции прокомментировал нападение на туристов в Хургаде

Губернатор провинции Красное море Ахмед Абдалла заявил, что нападение на туристов является ”единичным случаем”. Таким образом он прокомментировал инцидент в Хургаде, в результате которого погибли две женщины, передает РИА ”Новости”.
”Произошедший в Хургаде инцидент является единичным случаем… Силы безопасности сработали оперативно в данной ситуации”, — сказал чиновник, навестив пострадавших при нападении.
Ранее сообщалось, что мужчина с ножом напал на постояльцев отеля в туристической деревне ”Загабия”, Хургада. Жертвами его нападения стали две гражданки Германии. Также пострадала туристка с российским паспортом. Подозреваемый задержан.