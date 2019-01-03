Губернатор отрицает связь взрывов в доме и маршрутке в Магнитогорске



"Дождитесь комментария следственных органов. Не распространяйте слухи. Не верьте слухам. Это череда обстоятельств, которые только внешне выглядят связанными между собой", — заявил Дубровский.

Публикации в региональных СМИ о происшествиях в Магнитогорске

Утверждения, что два происшествия имеют отношение друг к другу, появились, в частности, в публикациях базирующейся в Екатеринбурге онлайн-газеты Znak.com и интернет-издания Челябинска 74.ru.

Первое со ссылкой на неуказанный источник опубликовало 1 января версию, в соответствии с которой в маршрутке, где взорвались два газовых баллона, находились "трое террористов", изначально планировавших устроить теракт "в одном из торговых центров Магнитогорска".

Опираясь на источники, Znak.com также написал в своем Telegram-канале: "Взрыв дома в Магнитогорске, в результате которого погибли десятки людей — теракт. Взрыв маршрутки в центре Магнитогорска произошёл в результате спецоперации по захвату подозреваемых".

СК рассматривает "все версии произошедшего"