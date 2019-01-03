Губернатор отрицает связь взрывов в доме и маршрутке в Магнитогорске

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский вечером в среду, 2 января, отверг сообщения о связи взрыва в подъезде десятиэтажного жилого дома в Магнитогорске с детонацией маршрутки с газовыми баллонами в этом же городе.
"Дождитесь комментария следственных органов. Не распространяйте слухи. Не верьте слухам. Это череда обстоятельств, которые только внешне выглядят связанными между собой", — заявил Дубровский.
Публикации в региональных СМИ о происшествиях в Магнитогорске
Утверждения, что два происшествия имеют отношение друг к другу, появились, в частности, в публикациях базирующейся в Екатеринбурге онлайн-газеты Znak.com и интернет-издания Челябинска 74.ru.
Первое со ссылкой на неуказанный источник опубликовало 1 января версию, в соответствии с которой в маршрутке, где взорвались два газовых баллона, находились "трое террористов", изначально планировавших устроить теракт "в одном из торговых центров Магнитогорска".
Опираясь на источники, Znak.com также написал в своем Telegram-канале: "Взрыв дома в Магнитогорске, в результате которого погибли десятки людей — теракт. Взрыв маршрутки в центре Магнитогорска произошёл в результате спецоперации по захвату подозреваемых".
СК рассматривает "все версии произошедшего"
Как сообщила 2 января представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, председатель СК Александр Бастрыкин, который вскоре после взрыва в жилом доме прибыл в Магнитогорск, провел отдельное совещание со следственной группой и поручил оказать оперативное сопровождение "по отработке всех возможных версий произошедшего".
Уголовное дело расследуется по статье "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам". По словам Петренко, "приоритетной версией является взрыв бытового газа".
Список опознанных жертв трагедии в Магнитогорске
Городской информационный сайт "Верстов.Инфо" 2 января обнародовал список опознанных жертв трагедии. На 19.00 мск в нем значились 19 человек — от 1923 до 2017 годов рождения.
Всего, по данным пресс-службы губернатора Челябинской области на 4.00 мск четверга, 3 января, из-под завалов извлечены тела 36 человек — 17 женщин, 13 мужчин и шести детей. Еще 5 жителей, которые в момент обрушения могли находиться в квартирах, числятся пропавшими без вести.
Утром 31 декабря в десятиэтажном жилом доме в Магнитогорске прогремел взрыв. В результате обрушился один из подъездов здания, в котором было прописано более 100 человек. По информации МЧС, 35 квартир разрушены полностью, еще 10 — частично. Второе января объявлено в Челябинской области днем траура.