Guardian: 60% британцев хотят сохранить права граждан ЕС

Шесть из десяти британцев хотели бы сохранить неограниченное право на проживание и работу в странах ЕС после "брексита", утверждает леволиберальная газета Guardian со ссылкой на опрос, проведенный Лондонской высшей школой экономики.

Среди лиц в возрасте 18-24 лет число сторонников свободы выбора места жительства достигает 85%, среди лондонцев 80%.

Часть респондентов выразила готовность платить за эту привилегию сумму, равную британскому взносу в бюджет Евросоюза в расчете на душу населения, заявил Guardian профессор политических наук ЛШЭ Майкл Брутер.

По данным того же ис следования, лишь 10% поддерживают идею лишить проживающих в Британии граждан ЕС возможности голосовать на местных выборах, тогда как 73% выступают за сохранение статус-кво. 48% полагают, что европейцы — резиденты Соединенного Королевства могли бы участвовать и в парламентских выборах.

Guardian не сообщает количества участников и времени проведения опроса.