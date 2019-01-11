Грядущие потери экономики США из-за "шатдауна" оценили в $1,2 млрд в неделю

Рейтинговое агентство Fitch ранее на этой неделе заявило о рисках "шатдауна" для кредитоспособности США, отметив, что, если он затянется, страна рискует потерять наивысший рейтинг "AAA".

Власти США пообещали частично выплатить зарплаты служащим, отправленным в вынужденный отпуск из-за приостановки работы госучреждений.

В октябре 2013 года, когда "шатдаун" продлился 16 дней, расходы государства лишь на зарплатные выплаты составили $2,5 млрд, не говоря уже о потерянной выручке госучреждений, включая, например, национальные парки, которые также не работали.

В 2018 году лишь четверть государственных операций осталась без финансирования, поэтому расходы приблизятся к уровню 2013 года лишь при серьезном затягивании "шатдауна".

Частичная остановка работы Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) привела к заморозке рынка IPO в США, в то время как прекращение выпуска ключевой статистики Минсельхозом создает проблемы для фермеров и трейдеров.

"Статистические отчеты по сельскохозяйственному сектору Минсельхоза США считаются информационным эталоном для трейдеров по всему миру", — отмечает президент Teucrium Trading Сол Джилберти.

"Чем дольше тянется "шатдаун", тем больше Минсельхозу придется наверстывать, когда он закончится", — цитирует эксперта MarketWatch.

"Это может означать, что потенциальное изменение данных, которое могло бы закладываться в цены сельхозтоваров постепенно, в процессе публикации отчетов, ударит по рынку неожиданно, когда выйдет один обобщенный отчет, — говорит Джилберти. — Это может привести к усилению волатильности и неожиданным экстремальным изменениям цен".

Эксперты отмечают, что "шатдаун" пришелся на тот момент, когда неопределенность в отношении перспектив экономики США уже достаточно высока. Глобальный рост замедляется, напряженность в торговой сфере остается серьезной, и американская экономика начинает чувствовать на себе последствия повышения процентных ставок.

В связи с этим, большинство экспертов ожидает, что темпы роста ВВП США замедлятся в 2019 году и будут ниже цели Трампа на уровне 3%.