Грузовик въехал в толпу в центре Стокгольма, есть погибшие

Сообщается, что машина с пивом въехала в торговый центр на главной пешеходной улице города Дротнинггатан. Центральная часть города оцеплена полицией. По шведскому телевидению транслируются кадры, на которых видны накрытые тканью тела.

По данным властей, подозреваемый в наезде на людей уже задержан. Его имя пока не называется. Шведские СМИ сообщают, что грузовик принадлежал одной из местных пивоварен и был угнан подозреваемым.

Студентка Стокгольмского университета Алеся Рудник рассказала Русской службе Би-би-си, что после происшествия началась паника.

"Резко все начали бежать в сторону заднего выхода из магазина, чтобы на другой улице оказаться. Все побежали, не зная, что произошло, думали сначала, что, может, кто-то подозрительный или устройство какое-то нашли. Пара людей были в панике, плакали, кричали, говорили, что тела лежат на улице. Сейчас советуют не пользоваться общественным транспортом, полиция говорит, что до десятка раненых, но я этого проверить никак не могу", — сказала она.

Источники корреспондента Би-би-си Фрэнка Гарднера утверждают, что в городе также слышна стрельба, но официального подтверждения этих данных пока не поступило.

По данным агентства ТТ, полиция полагает, что у случившегося была террористическая подоплека. Премьер-министр Швеции Стефан Левен также заявил, что все указывает на то, что случившееся было спланированным нападением. На всякий случай в городе полностью прекращена работа метро.

Нападения на мирных жителей с использованием автомобилей за последний год произошли сразу в нескольких крупных европейских городах — в Лондоне, Берлине и Ницце. Все эти нападения были квалифицированы как теракты, а ответственность за них взяла запрещенная во многих странах организация "Исламское государство".

VIDEO: People running after truck reportedly drives into crowd on Stockholm street https://t.co/fQZpiKm7Yr pic.twitter.com/kZgbO2kjhP

— RT (@RT_com) April 7, 2017