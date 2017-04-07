Грузовик въехал в толпу в центре Стокгольма, есть погибшие

Грузовой автомобиль въехал в толпу в центральной части Стокгольма. Как сообщает местная полиция, в результате погибли как минимум два человека.

Грузовой автомобиль въехал в толпу в центральной части Стокгольма. Как сообщает местная полиция, в результате погибли как минимум два человека.

Сообщается, что машина с пивом въехала в торговый центр на главной пешеходной улице города Дротнинггатан. По данным полиции, погибли два человека, число пострадавших пока не называется. Местное радио ранее сообщало о трех погибших.

По данным шведской газеты Aftonbladet, из торгового центра выбегали сотни людей. Центральная часть города оцеплена полицией. По шведскому телевидению транслируются кадры, на которых видны накрытые тканью тела.

Студентка Стокгольмского университета Алеся Рудник рассказала Русской службе Би-би-си, что после происшествия началась паника.

"Резко все начали бежать в сторону заднего выхода из магазина, чтобы на другой улице оказаться. Все побежали, не зная, что произошло, думали сначала, что, может, кто-то подозрительный или устройство какое-то нашли. Пара людей были в панике, плакали, кричали, говорили, что тела лежат на улице. Сейчас советуют не пользоваться общественным транспортом, полиция говорит, что до десятка раненых, но я этого проверить никак не могу", — сказала она.

Источники корреспондента Би-би-си Фрэнка Гарднера утверждают, что в городе также слышна стрельба, но официального подтверждения этих данных пока не поступило.

По данным агентства ТТ, полиция не исключает, что у случившегося может быть террористическая подоплека, однако рассматривает и другие варианты. На всякий случай в городе полностью прекращена работа метро.

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