Грузовик наехал на двух человек в центре Москвы

Два пешехода пострадали после наезда грузовика в центре Москвы, сообщили "Интерфаксу" в среду в пресс-службе столичной госавтоинспекции.

"На улице Каретный ряд, 4 грузовик МАЗ наехал на двоих пешеходов. Их госпитализируют с различными травмами", — говорится в сообщении.

По данным ГИБДД, грузовик скрылся с места происшествия, в городе объявлен план "Перехват".

Водитель грузовика "МАЗ" позже был задержан на МКАД.