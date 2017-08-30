Грузовик наехал на двух человек в центре Москвы

Два пешехода пострадали после наезда грузовика в центре Москвы, сообщили "Интерфаксу" в среду в пресс-службе столичной госавтоинспекции.
"На улице Каретный ряд, 4 грузовик МАЗ наехал на двоих пешеходов. Их госпитализируют с различными травмами", — говорится в сообщении.
По данным ГИБДД, грузовик скрылся с места происшествия, в городе объявлен план "Перехват".
Водитель грузовика "МАЗ" позже был задержан на МКАД.
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