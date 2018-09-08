Грузия выдала россиянина Секретной службе США

Как российские киберпреступники стали ночным кошмаром для США и Европы

"Секретная служба совместно с Федеральным бюро расследования и прокуратурой США объявляют об экстрадиции российского хакера, ответственного за масштабную хакерскую кампанию, включая крупнейшую в истории кражу клиентских данных финансового учреждения США", — утверждает спецслужба.

35-летний москвич был задержан грузинскими полицейскими по запросу США. Ему готовятся предъявить обвинения по 10 пунктам, по некоторым предусматривается наказание до 30 лет тюрьмы. В совокупности максимально ему грозит до 97 лет лишения свободы.

В марте США вывезли из Чехии россиянина Евгения Никулина, которого также подозревают в незаконном получении доступа к данным из социальной сети LinkedIn и серверам Dropbox и Formspring. Он отказался признать вину и был направлен на психиатрическое обследование.