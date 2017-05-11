Грузия внесет Лужкова в черный список

Заместитель министра внутренних дел Грузии Шалва Хуцишвили заявил, что экс-мэр Москвы Юрий Лужков будет внесен в черный список, после чего он не сможет въехать на территорию Грузии, сообщает gazeta.ru со ссылкой на портал ”Грузия оnline”.

Издание отмечает, что визит Лужкова в Грузию на майские праздники наделал много шума среди грузинской общественности.

”То, что произошло на этом этапе, было обусловлено тем, что в свое время он не был внесен в список. Мы введем его в этот [черный] список, и в Грузию он не сможет въехать”, — сказал Хуцишвили.

В июне 2008 года власти Грузии намеревались объявить Юрия Лужкова персоной нон грата после его призывов признать независимость Абхазии и Южной Осетии, которые на тот момент входили в состав Грузии. В настоящее время эти республики являются частично признанными и не входят в состав Грузии. При этом грузинские власти считают данные территории оккупированными.