29.05.2018, 19:00

Грузия разорвет дипотношения с Сирией из-за признания независимости Абхазии и Южной Осетии

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rus.delfi.ee
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Gruusia lipp
фото иллюстративноеFoto: David Mdzinarishvili, Reuters/Scanpix

Грузия начала процедуру разрыва дипломатических отношений с Сирией в связи с официальным признанием Дамаском независимости сепаратистских регионов Абхазии и Южной Осетии.

Соответствующее заявление было опубликовано во вторник, 29 мая, Министерством иностранных дел Грузии.

Решение Дамаска названо в этом заявлении незаконным и нарушающим фундаментальные нормы и принципы международного права. По оценке Тбилиси, оно стало результатом манипуляции со стороны России.

"Этим актом режим [президента Сирии Башара] Асада провозгласил поддержку военной агрессии России против Грузии, незаконной оккупации Абхазии и Цхинвальского региона, а также этнической чистки, которая происходит [там] годами", — говорится в заявлении МИД Грузии, который также призвал международное сообщество дать надлежащую оценку решению Сирии и принять в ответ соответствующие шаги.

Ранее в непризнанных Южной Осетии и Абхазии сообщили о признании республик со стороны Сирийской Арабской Республики и установлении с ней дипломатических отношений.

Помимо Сирии, независимость двух сепаратистских регионов Грузии признали Россия, Венесуэла, Никарагуа и Науру.

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