24.05.2018, 08:16

Грузия обвинила Россию в гибели мирных жителей в 2008 году

 (11)
Deutsche Welle
EST
Грузия обвинила Россию в гибели мирных жителей в 2008 году
Foto: Musa Sadulayev, AP

Россия несет ответственность за гибель сотен мирных жителей во время вооруженного конфликта в августе 2008 года, заявила грузинская сторона в ходе слушаний в ЕСПЧ. Россия отвергла обвинения.

Тбилиси назвал Москву ответственной за смерть сотен мирных жителей во время российско-грузинского военного конфликта 2008 года. "Россия была далека от того, чтобы выступать в качестве нейтральной стороны конфликта", — подчеркнул адвокат Бен Эммерсон, представлявший Грузию на устных слушаниях в Большой палате Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), прошедших в среду, 23 мая.

Грузинская сторона утверждает, что российские войска и власти Южной Осетии при поддержке РФ атаковали мирных жителей Грузии. В то же время представители России в ходе слушаний назвали беспочвенными эти обвинения. "Российские военнослужащие лишь защищали гражданское население Южной Осетии от нападения грузинских войск", — заявили в Минюсте РФ.

В ходе нынешнего заседания ЕСПЧ заслушал позиции обеих сторон конфликта. Решение суда будет объявлено позже.

По информации международных наблюдателей, во время военных действий на территории Южной Осетии и Грузии в августе 2008 года с обеих сторон погибли около 850 человек — военнослужащие и мирные граждане. Грузинские правозащитники неоднократно направляли в ЕСПЧ иски против России, связанные с нарушением прав человека во время военного конфликта на Кавказе в августе 2008 года.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Смертельный кайф: употребивший ЛСД молодой человек лишился жизни при странных обстоятельствах

24.05.2018
Совместная ”дегустация” пропитанных наркотическим веществом марок закончилась для компании молодых людей передозировкой и смертью одного из них. Когда скорая посреди ночи прибыла на место и доставила найденного на улице молодого человека в больницу, было уже поздно, пишет Eesti Ekspress.
Подробнее



ВИДЕО: Юлия Скрипаль записала первое обращение с момента отравления

23.05.2018
Пострадавшая в английском Солсбери россиянка Юлия Скрипаль заявила о своем нежелании воспользоваться предлагаемой посольством РФ в Великобритании помощью. Об этом она сообщила в своем заявлении, которое в среду распространило агентство Reuters.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Телефон и унитаз – сладкая парочка
Если бы взгляды могли убивать, то меня давно бы уже не было в живых. Лежал бы себе в каком-нибудь морге с 1-евровыми монетами на глазах, а диктор «Актуальной камеры» пробубнил бы в конце выпуска со скорбным видом, мол, Михкель Рауд перебрался в мир иной. По счастью, взгляд может в худшем случае лишь напугать.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Интервью с руководителем ”Силмета”: успехи предприятия, 13-я зарплата, причины неизбежного сокращения персонала

24.05.2018
Генеральный директор NPM Silmet OÜ Сигне Каск в интервью ”Силламяэскому вестнику” рассказала, что предприятие пережило последствия пожара 2016 года и хорошие показатели позволяют премировать работников и повышать зарплаты, но в то же время, по ее словам, сокращение персонала — неизбежность в условиях современного мира.
Подробнее

ВИДЕО: Арестанты приветствовали прибытие в тюрьму главного вора России

23.05.2018
В сети появилось видео из Пресненской пересыльной тюрьмы, на котором арестанты приветствуют вора в законе Захария Калашова, известного как Шакро Молодой. Запись опубликована в Telegram-канале ”112”.
Подробнее

-35% Meeste käekell Police BUSHMASTER PL.14638XSBLB/02
219,- €
142,35 €
-20% Meeste käekell Police SQUAD PL.15238JSUBN/13
149,- €
119,20 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106102002
129,60 €
77,76 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Suede Automatic
499,- €
464,07 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa White/Gold
290,- €
269,70 €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100007
189,- €

СТУДИЯ DELFI | Яна Тоом: политическая культура в Эстонии ”хромает на голову”

23.05.2018
Депутат Европейского парламента, член правления Центристской партии Яна Тоом предложила правлению политической организации рассмотреть проект кодекса этики — документа, ставящего некие моральные рамки ведения дискуссий, дебатов и избирательных кампаний. Проект кодекса состоит из 13 пунктов, его недавно рассматривало правление ЦП, а 2 июня он будет вынесен на рассмотрение Совета уполномоченных. Сегодня в студии DELFI Яна Тоом рассказала о причинах и целях создания такого документа.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Привлекательный каменный шпон придает помещениям близкий к природному вид
Новые технологии изготовления материалов быстро развиваются и в мебельной промышленности. Если Вы реновируете или строите, то стоит подумать о каменном шпоне и посетить салоны AS MASS.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


ВИДЕО: Бывший актер нарвского театра ”Ильмарине” издал приключенческий роман и надеется на выход фильма по его сценарию

23.05.2018
В нарвской типографии Koit издали приключенческий роман Николая Беззубова-Белова и Александра Берлина „Судьбой приказано спастись”. Сначала был написан киносценарий, и, как говорит Беззубов-Белов, он, по всей вероятности, будет реализован — возможно, при участии китайских кинематографистов. Николай Беззубов-Белов надеется также на сотрудничество с нарвским театральным центром Vaba Lava, открытие которого назначено на декабрь, но не в качестве актера, хотя он играл в свое время в нарвском ”Ильмарине”, а в качестве автора.
Подробнее



КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Мать двоих детей Анетт раскрыла секрет, как за пару месяцев сбросить 17 кг
37-летняя мать двоих детей Анетт много раз проигрывала в борьбе против лишних килограммов. Она даже не могла представить себе, что когда-нибудь ей удастся вернуть фигуру, которая была у нее во время учебы в ВУЗе. Однако ей это удалось – за пару месяцев Анетт избавилась от 17 кг.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Прокуратура передала в суд дело экс-директора спорткомплекса Сыле

23.05.2018
Государственная прокуратура завершила сбор улик и доказательств в рамках досудебного расследования по делу обвиненного во взяточничестве бывшего директора Сылеского спортивного комплекса в Таллинне Тоомаса Ристлаана и передала дело в суд.
Подробнее