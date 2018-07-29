Громкое увольнение в РПЦ: Патриарх Кирилл снял со всех должностей церковного администратора Пархаева

Патриарх Кирилл освободил гендиректора художественно-производственного предприятия "Софрино" Евгения Пархаева от должностей, занимаемых в организациях Русской церкви, сообщает в воскресенье официальный сайт Московского патриархата.

Предприятие "Софрино", которым Пархаев руководил более 30 лет — с 1987 года — выпускает облачение для духовенства, иконы и церковную утварь.

Кроме того, Пархаев управлял гостиницей "Даниловская", принадлежащей Московскому патриархату, курировал патриаршие резиденции в Переделкине, Чистом переулке и Свято-Даниловом монастыре.

О причинах увольнения не сообщается.