29.07.2018, 21:02

Громкое увольнение в РПЦ: Патриарх Кирилл снял со всех должностей церковного администратора Пархаева

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Интерфакс
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Jumalateenistus Päästja Kristuse katedraalis
Jumalateenistus Päästja Kristuse katedraalisFoto: ALEXANDER NEMENOV, AFP

Патриарх Кирилл освободил гендиректора художественно-производственного предприятия "Софрино" Евгения Пархаева от должностей, занимаемых в организациях Русской церкви, сообщает в воскресенье официальный сайт Московского патриархата.

Предприятие "Софрино", которым Пархаев руководил более 30 лет — с 1987 года — выпускает облачение для духовенства, иконы и церковную утварь.

Кроме того, Пархаев управлял гостиницей "Даниловская", принадлежащей Московскому патриархату, курировал патриаршие резиденции в Переделкине, Чистом переулке и Свято-Даниловом монастыре.

О причинах увольнения не сообщается.

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