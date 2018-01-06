Грибаускайте приобрела участок земли за 75 тысяч евро

В конце декабря прошлого года президент Литвы президент Даля Грибаускайте дополнила свою декларацию, в которой указала, что завершила сделку, связанную с покупкой земли.

Литовский DELFI сообщает, что предварительный договор о покупке земли в рамках проекта Bajoru parkas президент заключила в августе 2016 года. Тогда она заплатила за землю аванс в размере 10 500 евро. 28 декабря 2017 года декларация была обновлена: в ней появилась информация о том, что за участок заплачено еще 65 000 евро.

Объект сделки описан так: "Окончательная плата за участок для строительства дома с лесом". В сумме президент Литвы заплатила за землю 75 500 евро. Размер участка в декларации не указан.

Старший советник президента Дайва Ульбинайте отмечает, что "Решение президента не меняется — после окончания срока полномочий она покинет резиденцию в Турнишкес. Президент купила участок в проекте Bajoru parkas — сделка декларирована в установленном законом порядке". Подробностей о проекте дома и начале строительства советник не представила.

Известно, что Грибаускайте купила землю у компании Apyvarta. Представитель компании Ричардас Каспаравичюс сказал DELFI, что в населенном пункте, где приобрела землю президент, не проданы еще половина участков.

На вопрос, когда проект будет завершен, Каспаравичюс ответил так: "Это хороший вопрос. Хотелось бы как всегда — как можно скорее. А сказать — сложно. Всегда стараемся как можно скорее. Бизнес есть бизнес. Мы в интернете разместили подробную информацию о том, что сделано. В принципе территория немаленькая, поэтому проект требует немало времени. Электричество, газ, все есть, за исключением канализации. У нас в вопросе канализации предусмотрена местная сеть".

Он рассказал, что многие дома на приобретенных участках уже начали строить, но на участке президента пока работ не ведется. На сайте Bajoru parkas сказано, что в населенном пункте, который находится рядом с лесом, можно купить участок от 12 до 35 соток по 2600-6600 евро за одну сотку.