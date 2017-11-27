Грибаускайте подписала "закон Магнитского": Литва приняла резолюцию с указанием фамилий

Президент Литвы Даля Грибаускайте подписала так называемый "закон Магнитского", который со следующего года запретит въезд в страну иностранцам, связанным с коррупцией, отмыванием денег и нарушением прав человека.

По словам Грибаускайте, принимая этот закон, Литва вместе с другими международными сообществами говорит "нет" нарушениям прав человека, "грязным" деньгам и нарушению законов.

"Верховенство закона и уважение прав человека — неотъемлемая часть правового государства. Те, кто попирает общепринятые права и свободы человека, обязаны знать, что в демократическом мире они нежелательны", — сказано в пресс-релизе.

16 ноября литовский Сейм принял так называемый "закон Магнитского" — по нему в страну будет запрещен въезд иностранцам, связанным с крупной коррупцией, отмыванием денег, нарушением прав человека. Решение запретить въезд таким иностранцам в Литву по предложению главы МИД примет министр внутренних дел. Документ вступит в силу в следующем году.

23 ноября литовский Сейм принял резолюцию с фамилиями 44-х лиц, которые могли бы быть внесены в список нежелательных в Литве лиц, в так называемый список имени Сергея Магнитского. За резолюцию проголосовали 83 парламентария, никто не был против, один депутат воздержался.

"Этой резолюцией я хочу обратиться к правительству, чтобы в "черный" список были внесены те люди, которые конкретно способствовали убийству Магнитского. Тогда у нас действительно будет список Магнитского", — сказал автор резолюции консерватор Габриэлюс Ландсбергис, представляя резолюцию.

В резолюции указаны в основном фамилии российских граждан, их парламент призывает внести в список лиц, которым запрещен въезд в Литву. Среди них — глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, руководивший делом Магнитского Заместитель главы Следственного комитета при МВД, генерал-майор Олег Логунов, принявшие решение по делу Магнитского судьи Елена Сташина, Алексей Криворучко, Светлана Ухналева, Сергей Подопригоров, руководство Московской налоговой инспекции, различные чиновники и прочие лица.

Председатель Комитета по иностранным делам сейма Юозас Бернатонис отметил, что этот список в резолюции не нужен, поскольку эти люди и так внесены в действующий сейчас список нежелательных в Литве лиц.

"Все эти 44 человека уже находятся в списке, инициаторы опоздали с его публикацией. Считаю, что тех же самых людей в список мы второй раз вносить не будем", — сказал он.

"У каждого государства есть право не впускать на свою территорию определенных лиц… В данном случае мы говорим о людях, которые способствовали гибели Магнитского, ее скрывали, способствовали коррупционным преступлениям в самой России", — агитировал за резолюцию консерватор Арвидас Анушаускас.

Сейм Литвы также обратился к национальным парламентам Евросоюза и стран НАТО с призывом принять правовые акты "Магнитского", чтобы укрепить общее пространство законности, ответственности и прозрачности. Авторы резолюции предлагают верховному представителю ЕС по внешней политике Федерике Могерини призвать Еврокомиссию прислушаться к призывам Европарламента принять "санкции Магнитского" на уровне ЕС и начать дискуссии о соответствующем правовом акте ЕС.

Закон, названный именем Сергея Магнитского, в 2012 году приняли США, применив санкции в отношении российских должностных лиц, связанных с нарушениями прав человека. США запретили выдавать им визы и заморозили активы, в списке сейчас значится более 40 фамилий. Юрист Магнитский скончался в следственном изоляторе в Москве в ноябре 2009 года.