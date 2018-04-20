Гражданская интернет-война: в России пятый день не могут заблокировать Telegram

Роскомнадзор все еще пытается заблокировать в России мессенджер Telegram и VPN-сервисы, предоставляющие к нему доступ. Пользователи интернета активно устанавливают сервисы для обхода блокировок и высмеивают действия властей.

Тем временем в блогах активно обсуждается информация о том, что реальной причиной блокировки Telegram могли стать планы его основателя Павла Дурова создать свою криптовалюту.

По итогам первой недели блокировки Telegram можно констатировать, что доступ к мессенджеру в России не перекрыт. Telegram продолжает работу — пусть и с небольшими сбоями. Сервис настроил собственные механизмы, позволяющие обходить блокировки. Также пользователи заходят в Telegram через VPN и прокси-серверы.

Роскомнадзор пытается блокировать в том числе и эти сервисы. 20 апреля стало известно, что ведомство заблокировало доступ к 18 VPN и прокси-серверам. Закон о запрете анонимайзеров и VPN для доступа к запрещенным ресурсам вступил в силу 1 ноября 2017 года. В феврале 2018 года Роскомнадзор сообщал, что на тот момент спецслужбы ни разу не просили ведомство заблокировать какие-либо анонимайзеры или VPN-сервисы.

В интернете продолжают активно обсуждать действия Роскомнадзора. На сервисе Google Maps в профилях Роскомнадзора в разных регионах пользователи оставили десятки негативных отзывов, в результате чего рейтинг ведомства опустился до 1-2.

Роскомнадзор в Google Maps переименовали в Роскомпозор, потом в профиле изменили категорию учреждения с "государственного учреждения" на "психоневрологический диспансер". Также пользователи добавили надпись "Закрыто навсегда".

Тем временем в СМИ появились подробности о том, почему власти могли принять решение о блокировке Telegram. Официально причиной запрета считается отказ мессенджера предоставить ФСБ ключи шифрования.

Издание РБК утверждает, что истинной причиной блокировки Telegram могли стать планы основателя мессенджера Павла Дурова создать собственную криптовалюту.

Таинственный e-mail

В распоряжении агентства оказалось письмо человека по имени Роман Антипкин, которого РБК называет сотрудником 12-го центра ФСБ, курирующего в том числе вопросы оперативно-розыскных мероприятий в сетях связи. В этом письме говорится, что Telegram блокируют не из-за отказа Дурова передать ключи шифрования и предполагаемого использования мессенджера террористами.

"Паша Дуров решил стать новым Мавроди. Запустив свою крипту, мы в России получим полностью неконтролируемую финансовую систему. И это не биткоин для маргиналов, это будет просто, надежно и бесконтрольно. Это угроза безопасности страны (…) Вся наркота, обнал, торговля органами пойдет через Пашину крипту", — приводит РБК текст письма.

Антипкин не раз представлял 12-й центр ФСБ на различных совещаниях, рассказали агентству чиновники и участники рынка. Письмо про блокировку Telegram Антипкин отправил своим коллегам. РБК пишет, что подлинность письма подтвердили федеральный чиновник и топ-менеджер одного из операторов связи.

По данным издания, письмо было отправлено с адреса, привязанного к домену "12center.ru", что довольно необычно для сотрудников ФСБ. В базе данных краудсорсингового сервиса Snovio нет ни одного имейла, привязанного к этому домену. Для сравнения: к официальному домену fsb.ru, по данным сервиса, привязано 263 имейла.

Сам домен 12center.ru зарегистрирован на частное лицо у хостинг-провайдера Ru-Center (гендиректор — Николай Молибог) в ноябре 2016 года. Срок регистрации истекает в ноябре 2018-го. На сайте 12center.ru опубликовано лишь обращение от Ru-Center о предоставлении виртуального хостинга.

При этом на одном сетевом адресе с ним находится еще 504 сайта, таких как дюймовочка26.рф, интернет-магазин украшений и "Срочный ремонт холодильников в Серпухове".

На одном сетевом адресе с fsb.ru находится всего лишь один сайт, не связанный с Федеральной службой безопасности — doxorubicin.ru (антибиотик, который используется при химиотерапии злокачественных опухолей). На данный момент сайт не работает.

В минкомсвязи не подтвердили наличие письма Романа Антипкина. "Я об этом ничего не слышал", — сказал "Интерфаксу" замглавы ведомства Алексей Волин.

Юрист Павел Чиков, представляющий интересы Telegram в судах, скептически относится к версии о том, что истинной причиной блокировки стало грядущее ICO (первичное размещение токенов) Telegram. Чиков назвал историю с письмом "вбросом".

Криптовалюта имени Дурова

По данным агентства Блумберг, в результате ICO Telegram планирует получить 2,55 млрд долларов. Токены продаются среди закрытого круга инвесторов, которые обладают определенными компетенциями в области блокчейн-технологий. ICO зарегистрировано в Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

В начале 2018 года СМИ опубликовали white paper — документ, где описывается, как будет работать блокчейн-проект мессенджера.

Владельцы мессенджера направят часть привлеченных денег на создание собственной криптовалюты Gram и блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) с собственной платежной системой, говорится в этом документе.

Telegram рассчитывает, что его платформа будет конкурировать с мировыми лидерами рынка безналичных операций — Visa и Mastercard. В результате будет создана целая экономика внутри Telegram, говорится в описании проекта TON.

На данный момент ни одна криптовалюта не подходит на роль конкурента Visa и Mastercard, считает Telegram. Действительно, биткоину — первой цифровой валюте — с его скоростью 7 операций в секунду сложно конкурировать с международными платежными системами, которые обрабатывают в среднем около 2 тысяч операций в секунду. Скорость системы TON будет достигать миллионов операций в секунду, надеется Telegram.

Telegram рассчитывает, что его криптовалюта станет массовой, потому что она будет встроена в мессенджер, которым сейчас пользуются более 170 млн человек. К концу первого квартала 2018 года количество пользователей Telegram достигнет 200 млн человек, прогнозирует компания.

Кроме того, Telegram обладает готовой экосистемой с миллионами чатов и каналов. Владельцы крупных каналов пытаются их монетизировать, но расчеты с рекламодателями затруднены. Чтобы устранить этот недостаток, мессенджер хочет запустить рекламную биржу, где расчеты будут вестись с помощью токенов Gram.

Также токены будут использоваться для оплаты контента и пожертвований авторам каналов. С помощью ботов можно будет организовать продажу реальных товаров и принимать расчеты в Gram, говорится в white paper проекта.

ICO мессенджера заинтересовались в том числе российские инвесторы. В TON инвестировали сооснователь Qiwi Сергей Солонин и сооснователь "Вимм-билль-данна" Давид Якобашвили. Газета "Ведомости" писала, что в Telegram инвестировал и Роман Абрамович.

В СМИ также сообщалось, что в ICO мессенджера участвовал основатель USM Holdings Алишер Усманов. Представители USM Holdings опровергали эту информацию.

Несколько известных инвесторов отказались участвовать в ICO мессенджера, потому что скептически относятся к способности Telegram решить проблемы, описанные в white paper проекты, в частности, ускорить работу системы. "Это как обещать победить рак", — прокоментировал планы Telegram Чарльз Нойс из инвестфонда Pantera Capital.

ICO может навредить финансовой системе?

Эксперты и представителя властей давно дискутируют на тему вреда криптовалют для государства. В России министерство финансов предлагало ввести уголовное наказание за использование криптовалюты для расчетов.

Председатель российского центробанка Эльвира Набиуллина не раз заявляла, что регулятор выступает против признания криптовалют законным платежным средством в России. Руководство ЦБ опасается, что обменные операции с криптовалютами будут способствовать росту теневого финансового рынка.

Глава ФСБ Александр Бортников 4 апреля упомянул криптовалюты в контексте развития терроризма. Он заявил, что террористы активно используют криптовалюты "в схемах удаленного управления террористической деятельностью и ее финансированием".

Проекты на блокчейне буду развиваться вне зависимости от воли или желания представителей силовых структур Российской Федерации, говорит сооснователь cyberFund и соцсети на блокчейне "Голос" Марина Гурьева.

Блокчейн-системы не являются неуправляемыми или неподконтрольными, отмечает она. "Имеющиеся блокчейн-системы, в том числе Биткоин, Эфириум, Стим, Голос и прочие, имеют прозрачные и доступные каждому правила эмиссии токенов, правила распространения токенов, правила проведения транзакций. Кроме того, они имеют прозрачные, описанные, проверяемые механизмы управления системой", — говорит Гурьева.

На данный момент криптовалюты распространены слабо и не представляют угрозы для традиционных валют, считает председатель совета Ассоциации участников рынка электронных денег Виктор Достов.

По этой же причине использование криптовалют слабо распространено среди преступников, которые могут использовать в том числе и другие финансовые инструменты, отмечает он.

"Главный вопрос — можем ли мы предотвращать и расследовать такие преступления, — говорит Достов. — В мире уже есть успешные примеры расследований преступлений с использованием криптовалют: Silk Road, BitInstant и так далее".

Интернет продолжает страдать

Пока Роскомнадзору не удалось добиться блокировки Telegram — анализ каналов показывает, что число подписчиков и охват выросли. При этом блокировка 18 миллионов IP-адресов нарушила работу некоторых сервисов.

"Арендовав инфраструктуру у Amazon и Google, Telegram получил сотни IP-адресов и сделал свою систему распределенной: пользователи получили большое количество точек входа под другими IP-адресами, не внесенными в черный список Роскомнадзора", — объяснял Би-би-си руководитель аналитического подразделения по информационной безопасности ООО "ТСС" Илья Шарапов.

Вычислить все новые адреса проблематично, поэтому Роскомнадзор пошел по простому пути: он начал блокировать не отдельные адреса, а целые подсети, говорил Шарапов. В итоге под удар попали другие ресурсы, которые пользовались облачным хостингом Amazon и Google.

В частности, 19 апреля Роскомнадзор заблокировал более 130 тысяч IP-адресов облачного сервиса Azure от Microsoft. О сбоях в работе своего сайта из-за действий Роскомнадзора сообщал правозащитный центр "Мемориал".

В пятницу не открывался сайт "Петербургского дневника" — официального издания правительства Санкт-Петербурга. "Мы допускаем, что подобная ситуация могла произойти из-за действий Роскомнадзора", — заявил заместитель главного редактора издания Филипп Мостоцкий агентству Интерфаксу.

На фоне блокировок Роскомнадзора о сбоях в работе сообщали банки, платежные системы, сервисы безналичной оплаты, курьерские службы, интернет-магазины.

"Текущая ситуация "ковровых бомбардировок" по всей инфраструктуре, используемой в том числе технологичным малым и средним бизнесом России, под знаменем борьбы с будущей потенциальной угрозой от Telegram, выглядит глупостью и вредительством в отношении граждан России, местью Павлу Дурову или проверкой того, как быстро можно было бы отрезать Россию от глобального Интернета", — считает Марина Гурьева.

Российский аналог китайского файервола в будущем может стать главным орудием интернет-войны. Правда, в России реализация такого проекта обойдется дороже, чем в Китае в конце 1990-х, а блокировки все равно не смогут окончательно решить проблему VPN-сервисов и прокси-серверов.

В Китае интернет проводило государство, которому принадлежат все каналы связи. В России у истоков интернета стояло множество энтузиастов и частных компаний с собственными хранилищами данных.

На весь Китай существуют всего девять каналов связи с интернетом за пределами страны. В России с куда меньшим населением таких каналов связи 10, а учения по отключению страны от внешнего интернета проводились с 2015 года, но так и не увенчались успехом.

В Китае на всех этапах коммуникации работают десятки тысяч интернет-цензоров. У Роскомнадзора сотни сотрудников, и они не контролируют весь трафик.

Поэтому заблокировать конкретное сообщение или целый мессенджер в Китае гораздо проще. Но полностью это сделать все равно невозможно: даже китайцам удается обходить интернет-стену при помощи VPN-сервисов.