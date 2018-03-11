11.03.2018, 12:52

Гражданина Латвии обвинили в шпионаже в пользу России. Обвиняемый полностью признает вину

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Gazeta.ru
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Гражданина Латвии обвинили в шпионаже в пользу России. Обвиняемый полностью признает вину
Foto: Ints Kalninš, REUTERS

В Латвии прокуратура Видземского судебного округа предъявила гражданину своей страны обвинение в шпионаже в пользу России. Об этом пишет Latvijas Avīze со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Сообщается, что латвийский гражданин шпионил на территории Алуксненского края. Полиция обвиняет его в незаконном сборе не подлежащих разглашению сведений с целью передачи иностранному государству, а также в незаконном хранении оружия. Отмечается, что обвиняемый полностью признает свою вину.

Ранее коллегия судей апелляционного суда Литвы посчитала ”исчерпывающей” мотивировку наказания в отношении россиянина Сергея Моисеенко и экс-военнослужащего ВВС Литвы Сергея Пущина, которые были осуждены по обвинению в шпионаже.

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