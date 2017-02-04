Граждане Рейха. Как экзотические радикалы превратились в большую проблему для Германии

В конце января органы безопасности Германии провели по всей стране спецоперацию против участников ультра-радикального правого движения "Граждане Рейха". Члены существующей уже ни один десяток лет экстремистской организации подозреваются в подготовке вооруженных нападений на евреев, беженцев и полицию.

Портал Delfi.lv рассказывает о том, кто такие современные "рейхсбюргеры" и во что может вылиться движение, которое долгое время не принимали всерьез.

Угрозу правого экстремизма в Германии долгое время недооценивали. Первый тревожный звоночек прозвенел в 2011 году, когда раскрылись страшные преступления "тройки из Цвикау". Следствие выяснило, что, начиная с 2000 года Уве Мундлос, Уве Бенхардт и Беате Цшепе на почве этнической ненависти убили десять человек.