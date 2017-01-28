Граждан семи стран перестали пускать на рейсы в США

Жители семи стран с преимущественно мусульманским населением, которым президент США Дональд Трамп распорядился приостановить выдачу виз, столкнулись с отказами при покупке билетов в США и при перелете, сообщают агентства со ссылкой на представителей ряда авиакомпаний.

Как сообщает агентство Франс пресс со ссылкой на комментарии туристических агентств, ряд авиакомпаний отказались от перевозки в США граждан Ирана. По данным агентства, авиакомпании Etihad Airways, Emirates и Turkish Airlines попросили туристические агентства не продавать билеты в США иранцам, а также запретить посадку на летящие в США рейсы даже тем гражданам Ирана, у кого есть американская виза.

Авиакомпания Qatar Airways сообщила своим пассажирам из семи упомянутых в указе Трампа стран, что они должны отказаться от полета в США, если у них нет вида на жительство в США (Грин-карты) или дипломатической визы. Эти страны — Ирак, Иран, Йемен, Ливия, Сирия, Сомали и Судан.

Агентство Рейтер со ссылкой на источники в аэропорту Каира сообщило, что авиакомпания EgyptAir в субботу не пустила на борт самолета, летящего в Нью-Йорк, пять граждан Ирака и одного гражданина Йемена. По данным источника, отказ в полете связан с указом Трампа.

Ранее стало известно, что Дональд Трамп прекратил на неопределенный срок прием сирийских беженцев в страну, а также заморозил на 120 дней программу приема беженцев из других стран.

Трамп заявлял, что такая мера необходима для того, чтобы предотвратить приезд исламистов в США, в том числе под видом беженцев. Противники этой меры указывали на то, что иммиграционные службы проводят все необходимые проверки, чтобы не допустить приезд в страну экстремистов.

В четверг иранская актриса Таране Алидусти, фильм с участием которой номинирован на "Оскар", заявила, что не будет присутствовать на церемонии вручения кинопремии в знак протеста против планов Дональда Трампа запретить выдачу американских виз жителям ряда стран с преимущественно мусульманским населением. Актриса заявила, что считает такой запрет расистским. Фильм иранского режиссера Асгара Фархади "Коммивояжер" (The Salesman), в котором Таране Алидусти исполнила главную роль, вошел в шорт-лист номинантов на премию "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке".