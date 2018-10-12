ГРАФИК DELFI: При старте ракеты ”Союз-ФГ” произошла авария — как это было

Неисправность одного из клапанов спровоцировала аварию первой ступени ракеты "Союз-ФГ" после запуска с Байконура, сообщил ранее "Интерфаксу" по телефону источник, знакомый с ходом расследования.
"Предварительно госкомиссия установила, что на ракете был неисправен дренажно-предохранительный клапан бака окислителя, при его открытии истекающий газ уводит боковой блок от центрального блока, но он был неисправен и не сработал", — сказал источник.
Между тем, перед стартом он прошел все стадии проверки.
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