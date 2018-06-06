06.06.2018, 13:41

"Градусы" подают в суд на "Яндекс.Такси" после ДТП, в котором пострадал их солист

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"Градусы" подают в суд на "Яндекс.Такси" после ДТП, в котором пострадал их солист
instagram.com/pashock_official

Директор группы "Градусы" Дмитрий Емельянов подтвердил информацию о том, что они намерены подать в суд на компанию "Яндекс.Такси" после аварии, в которую попал солист их коллектива Роман Пашков.

Ранее сообщалось, что в ночь на 4 июня музыкант ехал на "Яндекс.Такси" в аэропорт Внуково. Там его ждали коллеги – группа должна была вылететь на гастроли в Турцию. Однако поездка сорвалась из-за аварии, в которую попал автомобиль, на котором ехал Роман Пашков.

Директор группы ранее сообщил журналистам, что, вероятно, водитель уснул за рулем, и машина влетела под фуру.

Скорая, прибывшая на место аварии, отвезла Пашкова в Первую градскую больницу. У музыканта было зафиксировано сотрясение мозга, а также многочисленные ссадины, ушибы и порезы.

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