Грабеж, убытки, трупы: ”желтые жилеты” разгромили Францию

80-летняя женщина погибла во французском Марселе после того, как в ходе протестов ей в лицо попала граната со слезоточивым газом. Об этом сообщает телеканал BFMTV, ссылаясь на источники.

Местная жительница скончалась в минувшее воскресенье. Она закрывала ставни своей квартиры, когда ее задело гранатой. По словам прокурора Марселя Ксавье Тарабо, женщина умерла вследствие ”операционного шока”. Ранее в результате массовых беспорядков погибли еще три человека.

С 17 ноября во Франции идут протестные акции из-за роста цен на топливо. За последний год дизельное топливо в стране подорожало на 23%, бензин — на 15%. В начале текущего года власти повысили налог за литр дизельного топлива на 7,6 евроцентра и на 3,9 евроцента за литр бензина. В январе 2019 года он вырастет еще на 6,5 и 2,9 евроцента соответственно. Чиновники считают, что такое положение побудит французов отказаться от личных автомобилей в пользу общественного транспорта или машин с электродвигателями, что улучшит экологическую ситуацию в стране.

Такие изменения не понравились многим французам — они надели желтые светоотражающие жилеты для автомобилистов и вышли на улицы городов с требованием отставки правительства и президента Франции Эммануэля Макрона.

Протестующие блокируют дороги, автозаправки и торговые комплексы. В первых акциях протеста приняли участие около 280 тыс. человек по всей стране. С тех пор они начали проходить каждый день, достигая пика по субботам.