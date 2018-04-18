Госзаказ против санкций: как правительство РФ поддержит бизнес Дерипаски

Дыхание санкций
Американские санкции в отношении России, объявленные 6 апреля, являются самыми болезненными с 2014 года, признают аналитики. Ограничения, вероятно, серьезно повлияют на финансовое состояние попавших в "черный список" компаний, ограничив их способность торговать своей продукцией и обслуживать долги, говорится в отчете Fitch (агентство отозвало рейтинг у "Русала" и EN+ Олега Дерипаски после объявления о санкциях).
Попавшие под санкции компании не смогут осуществлять операции в долларах — основной валюте, которая используется при торговле металлами. Для "Русала" это может оказаться ощутимой потерей — зарубежные продажи обеспечили около 80% суммарной выручки компании в 2017 году, отмечает Fitch.
Агентство "Рейтер" ранее сообщало, что "Русал" для обхода санкций, возможно, будет просить покупателей рассчитываться за алюминий в евро.
Кроме того, американские санкции могут повлиять на ситуацию с долгами компаний, попавших в "черный" список, отмечают аналитики. "Некоторые из этих компаний имеют долг, номинированный и подлежащий уплате в долларах США, который они, возможно, не смогут обслуживать", — говорится в отчете Fitch.
Обвал на биржах, потеря миллиардов — новые санкции США в действии
Акции "Русала" обвалились из-за санкций США, компания не исключает техдефолт
В агентстве оценивали долг компании на конец 2017 года в 8,7 млрд долларов, при этом отмечали, что "Русал" постепенно избавляется от долгов. Высокую долговую нагрузку компании в октябре отмечало и агентство Moody's.
"Новые санкции, скорее всего, приведут к прекращению расчетов в долларах США с "Русалом", а это означает дефолт по евробондам и другим операциям", — предупреждали аналитики "Райффайзена" в отчете 9 апреля. Компания сама сообщала о возможных технических дефолтах после санкций.
Одним из крупных кредиторов "Русала" является Сбербанк. Согласно отчету Moody's, на Сбербанк приходится около половины долговой нагрузки "Русала". На конец прошлого года номинированный долг компании перед банком составлял 4,2 млрд рублей.
Во вторник глава Сбербанка Герман Греф сообщил журналистам, что у "Русала" пока не возникало проблем с выплатой кредитов Сбербанку, и компания не просила реструктуризировать кредита. По словам Грефа, кредит "Русала" обеспечен акциями "Норникеля" (у "Русала" 27,8% акций "Норникеля"), сомнений в качестве кредита у банка нет.
Греф также сообщил, что пока не обсуждается вопрос о передачи кредитов "Русала" в Промсвязьбанк. В январе стало известно, что на базе Промсвязьбанка будет создан особый банк для обслуживания гособоронзаказа в условиях санкций.
Глава Внешэкономбанка Сергей Горьков на коллегии Росимущества сообщил журналистам, что ВЭБ выдал "Русалу" кредиты более чем на 100 млрд рублей. По словам Горькова, в банке общаются с руководством "Русала" по поводу сложившейся ситуации, сообщает РБК. На вопрос журналистов о том, будет ли ВЭБ помогать компании, Горьков сказал, что "мы не государство, мы не поддерживаем компании".
У "Русала" также есть евробонды, рублевые облигации и кредиты других банков. Худалов не исключает возможности технических дефолтов по различным кредитам перед американскими банками и некоторым ценным бумагам. Но эксперт полагает, что американские кредиторы понимают эти риски и будут пытаться договориться с российскими партнерами о переуступке обязательств.
По словам Ващенко, долг "Русала" составляет около 7,65 млрд долларов, и высокая долговая нагрузка характерна для компании. Но государство обещало помочь.
"Я не ожидаю, что мировой рынок в итоге лишится около 8% алюминия. Это сделает товары, в частности, компоненты для авиационной и автомобильной промышленности, дороже на 15-20%, что невыгодно США. Полагаю, что к осени будут найдены возможности для экспорта большей части объема", — считает он.