Госзаказ против санкций: как правительство РФ поддержит бизнес Дерипаски

Госзакупки могут помочь таким структурам как "Ренова" Виктор Вексельберга, которой принадлежит поставщик электроэнергии "Т Плюс". В список также попала группа "ГАЗ" Олега Дерипаски и производитель оборудования "Силовые машины" Алексея Мордашова.

"Силовые машины" производят оборудование, которое будет использоваться при модернизации энергетики. Из слов Мантурова следует, что компания может получить преференции при госзакупках продукции энергетического машиностроения. Министр добавил, что власти сформируют список продукции подсанкционных компаний, которая будет закупаться государством.

В области металлургии закупки могут помочь еще одной компании Олега Дерипаски — "Русалу", который уже сильно пострадал от санкций.

После ввода санкций акции производителя алюминия "Русал" на Московской бирже обвалились на 56% до 15 рублей. Потом бумаги отыграли часть падения: на закрытии биржи 17 апреля акции торговались по 21,4 рубля. На бирже в Гонконге акции "Русала" упали на 65%.

Также подешевели ценные бумаги группы EN+ Олега Дерипаски. Депозитарные расписки группы на Лондонской бирже упали на 25%, после чего торги ими были приостановлены. Из-за санкций совет директоров EN+ покинули три независимых директора.

По словам Мантурова, "Русал" попросил у правительства подумать над созданием предприятий по переработке алюминия в Красноярске и Хакассии. "Пока мы не будем развивать перерабатывающие отрасли и не будем создавать новые перерабатывающие производства, мы будем находиться в зависимости — 80% алюминия экспортируются", — сказал Мантуров.

"Русал" действительно продает за рубеж большую часть своей продукции, и санкции ударили как раз по этой зависимости от экспорта. После попадания компании в "черный" список зарубежные контрагенты начали отказываться от российского алюминия.

Токсичный партнер

В ночь на 17 апреля Лондонская биржа металлов (LME) ограничила торговлю алюминием "Русала". Площадка приостановила выпуск варрантов — складских свидетельств о приеме товара — на алюминий российской компании. Ограничения будут действовать, пока биржа не выработает "приемлемый долгосрочный подход" работы с "Русалом" в сложившихся условиях.

Ранее LME сообщала, что владельцы алюминия "Русала" смогут продать его через биржу, только если представят доказательства, что это не нарушит санкции. 11 апреля об ограничениях на торговлю российским алюминием также сообщила Нью-Йоркская товарная биржа (Comex).

"Русал" отгружал через биржу ограниченные объемы алюминия, так как компания старалась напрямую работать с покупателями, пояснил Би-би-си директор группы корпоративных рейтингов АКРА Максим Худалов. Цена на Лондонской бирже нужна была скорее для определения цены поставок потребителям.

17 апреля также стало известно, что крупные японские трейдеры отказались от поставок алюминия "Русала" из опасений попасть под "вторичные" санкции США. Об этом сообщило агентство Рейтер со ссылкой на неназванные источники.

Источник в одной из компаний, торгующих алюминием "Русала", сообщил агентству, что трейдер не может рассчитываться с российским производителем в долларах и поэтому временно отказывается от поставок.