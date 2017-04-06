Государство финансирует начинания в области музыки в размере около 290 000 евро

Министр культуры Индрек Саар подписал решение о выделении средств для тура подачи конкурсных заявок в нескольких музыкальных направлениях. Заказ нового музыкального творчества, музыкальные издания и организация конкурсов будут поддержаны в общем размере около 290 000 евро.

Крупнейшим из туров подачи конкурсных заявок является "Заказ музыкального творчества и музыкальные издания", в рамках которого на заказ музыкального творчества было удовлетворено ходатайство приблизительно на 177 500 евро.

Советник Министерства культуры по вопросам музыки Мадли-Лийз Партс сказала, что прежде всего, выделенные средства пойдут на поддержку активных профессиональных коллективов и исполнителей, которые являются опорой нашей музыкальной жизни как на местном, так и на международном уровне.

"Тур подачи конкурсных заявок для музыкального творчества позволяет заказывать новые произведения у композиторов, чье творчество актуально на международном уровне или обладает большим потенциалом, чтобы стать достоянием широких масс слушателей, а также перспективами исполнения в дальнейшем в программах многих коллективов. Бюджеты коллективов и исполнителей не позволили бы заказать музыкальное творчество. Однако мы все заинтересованы, чтобы эстонская музыка вошла в постоянный репертуар международных коллективов высочайшего уровня и звучала в крупных концертных залах мира", — сказала Партс.

Например, Eesti Kontsert закажет новые произведения у Галины Григорьевой, Кристьяна Рандалу, Пярта Уусберга и Рейна Раннапильта. Советник по вопросам музыки добавила, что в этом году соискатели должны были впервые представить возможный план будущего исполнения произведений, который в целом оказался впечатляющ. Были отмечены концертные турне, радиопередачи и записи, также выяснилось, что разные исполнители одновременно интересуются одним и тем же произведением.

Ходатайства о выпуске музыкальных изданий в рамках этого тура государство финансирует в размере 37 500 евро, чтобы обеспечить доступность важных справочных изданий по музыке, культурных исследований или монографий всем желающим.

Смотрите здесь подробнее, заказ или издание каких произведений будет профинансировано в этом туре.

В туре подачи конкурсных заявок "Музыкальные конкурсы и молодой музыкант" будет выделено 74 000 евро. Самая крупная субсидия, 40 000 евро, была выделена на подготовку и проведение Х международного конкурса молодых оперных певцов им. Клаудии Таэв в сотрудничестве с Фондом музыкантов Пилле Лилль (PLMF).

Советник по вопросам музыки отметил, что музыкант, а особенно молодой исполнитель для развития должен получать достаточно возможностей для выступления, и выделенные средства помогут им в этом. Подробнее о выделении этих средств можно посмотреть здесь.