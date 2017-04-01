Госсекретарь США вступился за Украину и жестко раскритиковал Москву

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон сделал жесткое заявление по России, осудив Москву за "продолжающиеся боевые действия и оккупацию" Украины. Сегодня эти действия России "дискредитируют наше общее видение Европы — целостной, свободной и мирной", — сказал он в ходе заседания Комиссии НАТО — Украина в Брюсселе в пятницу, 31 марта.

Тиллерсон подчеркнул, что через три года после "российской агрессии против Украины", приведшей к аннексии Крыма, "поддержка Украины со стороны Америки и НАТО остается непоколебимой". Он обещал, что администрация США сохранит санкции против России до тех пор, пока Москва не откорректирует действия, которые привели к их принятию, и будет противостоять любым дальнейшим попыткам России перекроить границы Украины.

Рекс Тиллерсон также призвал Россию выполнить свои обязательства в рамках Минских соглашений об урегулировании войны на востоке Украины, где, по его словам, "руководимые Россией сепаратистские силы" сражаются с украинскими войсками. Наблюдатели отмечают, что заявление Тиллерсона по России стало более жестким, чем те, которые до сих пор делались президентом США Дональдом Трампом и членами его администрации.

Обеспокоенность союзников по НАТО

Глава МИД Украины Павел Климкин в ходе пресс-конференции по итогам заседания в Брюсселе обвинил Россию в "ползучей аннексии" Донбасса.

Партнеры по НАТО обеспокоены возможностью того, что Трамп будет пытаться улучшить отношения с Россией за счет поддержки прозападного правительства на Украине и стран НАТО из числа бывших государств восточного блока.

Их беспокойство усилилось после того, как Тиллерсон первоначально собирался пропустить заседание НАТО, запланированное на будущую неделю, в частности из-за визита в Россию. Опасения стран НАТО, однако, ослабли после того, как Тиллерсон согласился принять участие в переговорах, перенесенных на пятницу.

Реакция России

МИД России "выразил недоумение" в связи с высказываниями Тиллерсона о "российской агрессии" на Украине. "Поддержание единства в рядах многосторонней структуры — тем более такой, как НАТО, куда входят столь различные государства, — насколько можно судить, дело непростое", — отмечается в комментарии ведомства. Авторы текста обвинили "натовских министров" в распространении "мифа о российской угрозе", "клевете о российской агрессии" и "заклинаниях о необходимости ей коллективно противостоять".