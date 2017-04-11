Госсекретарь США Тиллерсон поставил России ультиматум

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что России необходимо выбрать между отношениями с США и странами Запада или с президентом Сирии Башаром Асадом и Ираном, передает Associated Press.

"Мы хотим облегчить страдания сирийского народа. Россия может быть частью такого будущего и играть важную в нем роль. Или Россия может продолжать поддерживать группу (режим Асада, Иран. — "Газета.Ru"), которая, как мы считаем, не будет отвечать интересам России в долгосрочной перспективе", — сказал он.

По словам Тиллерсона, в Вашингтоне не делают прогнозов о сроках урегулирования сирийского конфликта, однако Запад уверен, что власть в Дамаске в конечном итоге сменится. "Нам всем ясно, что правление семьи Асада подходит к концу", — резюмировал госсекретарь.

Официальный визит госсекретаря США в Москву начинается 11 апреля. В рамках визита запланированы переговоры американского дипломата с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Источник "Газетs.Ru", близкий к МИД России, не исключил встречу президента России Владимира Путина с Тиллерсоном.