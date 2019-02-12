Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект об изоляции российского сегмента интернета

Глава профильного комитета по информационной политике Леонид Левин в своем выступлении отметил, что некоторые положения законопроекта требуют корректировки, но это возможно сделать ко второму чтению.

Против законопроекта выступили представители всех фракций, кроме ”Единой России”.

Как ранее комментировал "Медузе" эксперт, этот законопроект позволяет властям при необходимости отключить ”внешний интернет” и фильтровать трафик — как внутренний, так и внешний. ”Внешний интернет” — это те сайты и сервисы, которые физически находятся за пределами России, то есть на зарубежных серверах. То есть в случае, если у властей появится ”рубильник”, они смогут оставить работать только те ресурсы, которые размещаются внутри страны. Не стоит думать, что речь идет только о тех сайтах, которые заканчиваются на .ru — доменное имя не зависит от расположения ресурса: к примеру, site.ru может принадлежать ”внешнему интернету”, а site.com — к ”внутреннему”.