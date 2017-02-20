Госдума РФ может упростить получение гражданства России

Депутаты Госдумы России планируют внести на рассмотрение ряд поправок к законам, согласно которым "носители русского языка" смогут получать гражданство России в упрощенном порядке.

Член комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин заявил в интервью Pravda.Ru, что разработана программа действий, которая позволит снять бюрократические препоны для тех, кто хочет получить гражданство России. В частности, одно из предложений предусматривает, что российская сторона не будет требовать от претендента на гражданство справку об отказе от гражданства другой страны. Программа законотворческой работы по пакету предложений была опубликована на сайте Cont.ws.

"Законодатели в 2014 году написали, что нужно не просто отказное письмо человека, который хочет российское гражданство, а справка другого государства, что он уже из того гражданства вышел, — заявил Затулин. — То есть сейчас всем, кто приходит получить гражданство, например, с Украины, говорят: принеси справку от Украины, что ты вышел из гражданства. А Украина им показывает фигу и говорит: я вам не обязана никакие справки давать. И не дает никакие справки. И Прибалтика не дает, никто не дает. В результате за три года по этому закону приобрели гражданство всего 24 человека с Украины".

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Другой законопроект Затулина, внесенный на рассмотрение нижней палаты парламента 17 февраля, позволяет предоставлять российское гражданство детям от смешанных браков с согласия одного родителя. 9 декабря Госдума приняла разработанный Затулиным закон, который разрешает выдавать российские паспорта бывшим советским гражданам в упрощенном порядке еще в течение трех лет — до 2020 года. Эта норма закона до внесения поправок истекала в 2017 году. Если бы закон не был принят, тысячи бывших граждан Советского Союза оказались бы под угрозой депортации из России, отмечал депутат.

"Право на получение гражданства России должен иметь каждый наш соотечественник, если он, конечно, не преступник, террорист или иной злоумышленник, что надо проверять ФСБ. Наши соотечественники должны иметь возможность прикрепиться к России. И, кстати, инициатива эта не нова. Например, так работают румыны в Молдавии и в других государствах", — заявил в комментарии "Ридусу" член Общественной палаты РФ Георгий Федоров.