04.05.2018, 13:53

Госдума РФ готова рассмотреть кандидатуру нового премьера уже 8 мая


NEWSru.com
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Venemaa riigiduuma.
Venemaa riigiduuma. Foto: Scanpix, Sputnik

Кандидатура нового премьера РФ может быть рассмотрена Госдумой уже 8 мая — на следующий день после инаугурации президента Владимира Путина. Об этом сообщил "Интерфаксу" источник в нижней палате российского парламента и подтвердили в "Единой России".

По словам источника в Госдуме, депутаты рассчитывают, что президент "не будет затягивать" кадровый вопрос и внесет свое предложение по кандидатуре нового премьера сразу после окончания церемонии инаугурации, которая пройдет в Кремле 7 мая. "Так что Госдума на заседании 8 мая может рассмотреть кандидатуру на должность премьер-министра", — сказал собеседник агентства.

В парламентском большинстве журналистам подтвердили большую вероятность именно такого сценария. "Нет сомнений, что Госдума поддержит выбор президента", — заявили в "Единой России".

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не смог внести ясность в этот вопрос. ""Когда это точно будет, я не могу вам сказать, — цитирует его ТАСС. — Перед вновь вступившим в должность главой государства правительство слагает свои полномочия. Соответственно, с этого момента можно ожидать инициативы президента по внесению (в Госдуму) кандидатуры председателя правительства"

Инаугурация президента назначена на понедельник, 7 мая, на 12 часов дня. После этого нынешнее правительство уйдет в отставку и будет сформировано новое правительство.

Ранее СМИ писали, что, по мнению экспертов, велика вероятность, что пост главы правительства сохранится за нынешним премьером Дмитрием Медведевым.

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Также некоторые источники не исключали выход из состава кабмина нынешнего главы МИД Сергея Лаврова и министра образования и науки Ольги Васильевой. Впрочем, информацию по поводу Лаврова в Кремле опровергли.

Источники РБК утверждают, что в новое правительство может вернуться Татьяна Голикова, ныне возглавляющая Счетную палату. Утверждается, что ее могут назначить на пост вице-премьера, курирующего социальную политику государства, вместо Ольги Голодец.

Ранее Голикова работала в Минфине. С 1999-го по 2007 год она была заместителем министра финансов, а в 2007 году возглавила Минздравсоцразвития и до 2012 года занималась социальной политикой.

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