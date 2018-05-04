Госдума РФ готова рассмотреть кандидатуру нового премьера уже 8 мая

Кандидатура нового премьера РФ может быть рассмотрена Госдумой уже 8 мая — на следующий день после инаугурации президента Владимира Путина. Об этом сообщил "Интерфаксу" источник в нижней палате российского парламента и подтвердили в "Единой России".

По словам источника в Госдуме, депутаты рассчитывают, что президент "не будет затягивать" кадровый вопрос и внесет свое предложение по кандидатуре нового премьера сразу после окончания церемонии инаугурации, которая пройдет в Кремле 7 мая. "Так что Госдума на заседании 8 мая может рассмотреть кандидатуру на должность премьер-министра", — сказал собеседник агентства.

В парламентском большинстве журналистам подтвердили большую вероятность именно такого сценария. "Нет сомнений, что Госдума поддержит выбор президента", — заявили в "Единой России".

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не смог внести ясность в этот вопрос. ""Когда это точно будет, я не могу вам сказать, — цитирует его ТАСС. — Перед вновь вступившим в должность главой государства правительство слагает свои полномочия. Соответственно, с этого момента можно ожидать инициативы президента по внесению (в Госдуму) кандидатуры председателя правительства"