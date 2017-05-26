Госдума приняла закон об уголовной ответственности за создание ”групп смерти”

Госдума одобрила в третьем, окончательном чтении законопроект о поправках в Уголовный кодекс, предусматривающих лишение свободы на срок до шести лет за создание так называемых групп смерти и до трех — за вовлечение несовершеннолетних в смертельно опасные игры. Об этом говорится на сайте Думы.

За внесение поправок проголосовали 408 депутатов.

Согласно принятому документу, в УК внесены новые статьи 110.1 ”Склонение к совершению самоубийства или содействие совершению самоубийства” и 110.2 ”Организация деятельности, сопряженной с побуждением граждан к совершению самоубийства”. Максимальной мерой наказания за совершение преступлений, предусмотренных статьями, является лишение свободы сроком до шести лет.

В поправках значится, что склонение к суициду детей, беременных женщин, а также через интернет может повлечь наказание в виде тюремного заключения до четырех лет. В случае если самоубийство произошло — до шести лет.

Отдельные санкции предусмотрены в отношении создателей ”групп смерти”, а также лиц, которые занимаются вовлечением несовершеннолетних в опасные действия. Статья за подобную деятельность предусматривает наказание в виде лишения свободы на три года.

При этом, если призывы совершить суицид распространяются в сети, злоумышленники могут быть приговорены к тюремному сроку до шести лет.

В мае 2016 года в СМИ появилась информация о десятках детей, которые совершили суицид после вступления в ”группы смерти” во ”ВКонтакте”. ”Лента.ру” публиковала собственное расследование, посвященное истории с популяризацией сообществ среди школьников в России.

В ноябре по делу о ”группах смерти” арестовали одного из администраторов подобных пабликов Филиппа Будейкина, известного в сети как Филипп Лис. По данным следователей, действия молодого человека повлияли на решение 15 подростков совершить самоубийство, еще пятеро находились в зоне риска, но им удалось избежать смерти.