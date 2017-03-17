Госдума поручила проверить работу "Голоса Америки" и Си-эн-эн

Госдума поручила думскому комитету по информационной политике проверить деятельность в России американских СМИ — "Радио Свободы", Си-эн-эн и "Голоса Америки".

Таким образом депутаты отреагировали на законопроект Джин Шахин, члена демократического меньшинства в сенате США, согласно которому министерству юстиции даются дополнительные полномочия, чтобы проверить российскую телекомпанию RT на соответствие американскому законодательству об иностранных агентах.

По данным Politico, шансы, что законопроект будет принят, невелики, однако его можно воспринимать как новую попытку демократов проверить версии о вмешательстве России в президентские выборы в США

"Учитывая, что преследование на основании специально принимаемого репрессивного законодательного акта может нанести ущерб не только деловой репутации российской телекомпании, но и Российской Федерации в целом, считаю необходимым принять упредительные ответные меры", — заявил автор поручения, поддержанного депутатами, первый зампред комитета по делам СНГ Константин Затулин.

Критики RT за рубежом говорят, что под маркой освещения "недостаточно освещенных в мейнстриме" фактов и вопросов этот телеканал активно пропагандирует конспирологические теории и маргинальные взгляды.

Глава RT Маргарита Симоньян ранее жаловалась, что российские журналисты работают на Западе под "чудовищным давлением" со стороны местных властей.