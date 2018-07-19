19.07.2018, 15:30

Госдума поддержала пенсионную реформу, на улицах пикеты и митинги

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bbcrussian.com
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Госдума поддержала пенсионную реформу, на улицах пикеты и митинги
DMITRY FEOKTISTOV/TASS

Российский парламент принял в первом чтении законопроект о пенсионной реформе, предусматривающий повышение пенсионного возраста.

За законопроект проголосовали 328 депутатов, против — 104. Таким образом, документ в первом чтении поддержали только члены фракции "Единая Россия". Думская оппозиция — КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия" — высказалась против.

При этом беспартийная Наталья Поклонская, которая входит во фракцию ЕР, проголосовала против законопроекта. По данным "Ведомостей", с Поклонской неоднократно беседовал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Я убеждена, что пенсионная реформа необходима. Но к сожалению, предложенный проект закона содержит нововведения с которыми я не согласна и их не поддерживаю. Поэтому ко второму чтению мной готовятся поправки и надеюсь они будут приняты и учтены", — объяснила Поклонская свое решение.

На первое чтение также вообще не пришли восемь единороссов — в том числе замсекретаря генерального совета "Единой России" Сергей Железняк. По словам источника телеканала "Дождь", неявка связана с тем, что Железняк не хотел голосовать за законопроект, и теперь депутату грозит отставка с партийного поста.

После принятия закона в первом чтении некоторые депутаты начали выходить из зала. "Коллеги, у нас все-таки законопроект о повышении пенсий, это может быть неправильно воспринято", — бросил им вслед спикер Вячеслав Володин.

В четверг утром представители КПРФ, "Яблока", "Левого фронта" и "Коммунистов России" провели у стен Госдумы пикеты и митинг против повышения пенсионного возраста.

Правительство объявило о решении повысить пенсионный возраст в России 14 июня, в день открытия чемпионата мира по футболу. Премьер Дмитрий Медведев объяснил реформу снижением доли работающих россиян и ростом числа пенсионеров.

Согласно законопроекту, который был внесен в Думу 16 июня, к 2028 году срок выхода мужчин на пенсию должен повыситься на пять лет, до 65 лет. У женщин к 2034 году возраст выхода на пенсию должен составить 63 года, на восемь лет выше нынешнего.

Решение властей вызвало протесты по всей России, хотя во многих городах митинги были немногочисленными. Протестующие упрекали правительство в том, что объявление о пенсионной реформе специально было сделано в день начала ЧМ-2018, чтобы отвлечь россиян футболом.

Впоследствии министр финансов Антон Силуанов объяснял, что два этих события совпали случайно, и "никакой подгонки" не было.

Накануне протестную акцию против пенсионной реформы впервые разогнали — в Петербурге шествие против изменений в пенсионной системе было встречено кордоном полиции. В акции участвовали около 150 человек, 17 были задержаны.

17 июля истек срок приема отзывов на законопроект от регионов, и тогда же профильный комитет рекомендовал законопроект к принятию в первом чтении. Всего в думский комитет по труду поступило 60 отзывов с консолидированной позицией региональных глав и парламентов, говорил Би-би-си глава комитета Ярослав Нилов.

Более половины губернаторов ничего не сказали о повышении пенсионного возраста публично, но свои отзывы с поддержкой законопроекта в Думу отправили. Среди них глава Чечни Рамзан Кадыров, губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, губернатор Московской области Андрей Воробьев и глава Татарстана Рустам Минниханов.

Свои отзывы по реформе не прислали в Думу лишь восемь губернаторов. Пяти из них, включая мэра Москвы Сергея Собянина, в этом году предстоят выборы. Четверо состоят в формально оппозиционных партиях — КПРФ, "Справедливой России" и ЛДПР, выступивших с критикой реформы.

Законодательные собрания нескольких областей также решили ничего не присылать в Думу. Среди них, например, парламенты Башкирии, Владимирской области, Ивановской области, Москвы, Омской области, Забайкалья, Хакасии.

Президент России Владимир Путин с момента объявления о пенсионной реформе ни разу не высказался по теме. На заседании Думы в четверг коммунист Олег Смолин предложил отложить рассмотрение законопроекта до того момента, пока Путин наконец не выскажется, однако спикер Госдумы Вячеслав Володин сказал, что такая постановка вопроса противоречит регламенту. В итоге депутаты проголосовали против переноса первого чтения.

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