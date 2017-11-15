Госдума отомстила США за RT

Нижняя палата парламента приняла во втором чтении поправку в закон, позволяющую причислять иностранные СМИ, работающие в России, к иностранным агентам. Закон будет применяться выборочно, финальное решение по включению СМИ в реестр иноагентов останется за Министерством юстиции. Эксперты считают, что в случае вступления поправки в силу у будущих СМИ-иноагентов возникнут проблемы с освещением выборов.

Госдума приняла во втором чтении поправку в закон, позволяющие причислять СМИ к иностранным агентам. Согласно им, иноагентом могут быть признаны юридические лица, зарегистрированные в иностранном государстве, или даже незарегистрированные иностранные структуру, распространяющие различные медиа-материалы и получающие финансирование из-за рубежа. Под это определение попадают все иностранные СМИ. Чтобы не быть признанными иноагентами, медиа также нельзя получать финансирование от организаций, получающих материальные ценности из-за рубежа.

На попавшие в реестр СМИ будут распространяться все ограничения, которые уже применяются к НКО.

Депутаты не скрывают, что эта норма — зеркальный ответ на требование США зарегистрироваться в качестве иноагентов российские издания RT и Sputnik.

Такие изменения вводятся не отдельным законопроектом, а просто поправкой ко второму чтению в другой законопроект, касающийся нежелательных организаций. Этот прием используется, когда нужно срочно внести какие-либо изменения в закон. Подобные коррекции избавлены от необходимости первого чтения.

Подписались под изменениями в законопроекте руководители всех фракций и спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Само понятие ”иностранный агент” ранее использовалось только для НКО и появилось в 2012 году. Тогда иностранным агентом стали признавать любое НКО, занимающееся политической деятельностью и получающее финансирование из-за рубежа. Впоследствии законодательство неоднократно корректировалось. Так, из-под статуса иноагента были выведены благотворительные организации.

Хотя законодатели часто говорят о том, что подобный статус не мешает работе НКО, на самом деле он предполагает значительные ограничения. В материалах таких НКО иноагентами должна содержаться информация, что они изданы и распространены организацией, признанной иностранным агентом. Это же касается и материалов, распространяемых в интернете. По заявлениям представителей организаций-иноагентов, с ними опасаются идти на контакты госслужащие, становится меньших желающих их профинансировать. Согласно закону об НКО, годовая бухгалтерская отчетность иноагента подлежит обязательному аудиту. Вводятся и другие дополнительные отчетности, в том числе и ежеквартальные о финансировании.

Григорий Мельконьянц, бывший сопредседатель ликвидированной ассоциации ”Голос” (была признана иноагентом), в разговоре с ”Газетой.Ru” рассказал, что отчитываться надо не только об иностранных средствах, но и о всех российских жертвователях.

В законе ”Об основных гарантиях избирательных прав” содержится еще одно ограничение. Иноагенты не имеют права способствовать и препятствовать выдвижению или избранию кандидатов на выборах. Аналогичные нормы распространяются и на референдумы. Кроме того, представители попавших в реестр организаций могут участвовать в наблюдении на выборах только в качестве международных наблюдателей.

Принималась во втором чтении данная норма практически единогласно. Докладчик, глава комитета по информационной политике Леонид Левин получил от своих коллег только один вопрос. Его задал представитель КПРФ Алексей Куринный, оговорившись, что он в целом не против закона. Депутат лишь обратил внимание на размытость формулировки закона, согласно которой иностранные СМИ только ”могут быть” признаны иноагентом. Окончательно же решение принимает Минюст. Куринный предложил все-таки уточнить условия, по которым СМИ будет обязательно попадать в реестр.

Однако Левин пояснил, что в том то и была задумка законодателя. Закон будет иметь ”рамочный характер”, то есть применяться скорее выборочно. Позже мысль о том, что закон будет применяться избирательно, подтвердил и вице-спикер Госдумы Петр Толстой. Он заявил, что пока новые нормы планируется применять только против американских СМИ. А вот если наши медиа столкнутся с притеснением в других странах, то можно причислить к иноагентам и СМИ из этих стран.

Григорий Мельконьянц рассказывает, что основных опасностей для СМИ-иноагентов две. Во-первых, непонятно, как именно на них будет распространяться норма об участии в выборах и референдумах. Закон может быть трактован так, что корреспонденты таких медиа просто не смогут попадать на заседания избирательных комиссий, пресс-конференции кандидатов и т.д. Непонятно, допустят ли их до наблюдения на самих выборах. К тому же, по словам Мельконьянца, соответствующие органы могут начать отслеживать все их ошибки и выдавать штрафы. В случае нескольких штрафов организации могут столкнуться и с другими ограничениями. Так, на основании нарушения норм закона ряд НКО были ликвидированы.

”Основная проблема в спешке принятия закона. Она порождает правовые неопределенности и для правоприменителя”, — заключает эксперт.

Впрочем, в беседе с ”Газетой.Ru” вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что никаких ограничений на свободу слова не будет и даже в статусе иноагента СМИ смогут освещать выборы. По его словам, все условия их работы будут скорректированы подзаконными актами. Например, по словам Толстого, СМИ-иноагентам точно не надо будет проходить ежегодный аудит.