Госдепартамент США предупреждает об опасности терактов в Европе

Граждане США, путешествующие в Европу или из одной европейской страны в другую, должны учитывать возможную опасность терактов. "Госдепартамент США предупреждает американских граждан о сохраняющейся угрозе атак террористов во всей Европе", — говорится в предупреждении, опубликованном на сайте Госдепартамента в понедельник.

Как уточняется в сообщении, недавние инциденты во Франции, РФ, Швеции и Великобритании свидетельствуют о том, что такие группировки, как "Исламское государство" (ИГ) и "Аль-Каида", а также связанные с ними террористические организации по-прежнему могут планировать и осуществлять теракты в Европе.

Госдепартамент особо отмечает опасность, исходящую от "симпатизирующих террористам или саморадикализированных экстремистов, которые могут напасть почти или совсем без предупреждения". Экстремисты по-прежнему фокусируют свое внимание на местах скопления туристов, транспортных узлах, рыночных или торговых площадях, а также местных административных учреждениях.

Кроме того, повышенная вероятность нападений террористов сохраняется в таких трудно охраняемых местах, как гостиницы, клубы, рестораны, культовые сооружения, парки, образовательные институции, аэропорты, а также на массовых мероприятиях. В этих и подобных местах в наступающем летнем сезоне могут собираться большие количества людей, напоминает Госдепартамент США.

Предупреждение Госдепартамента действительно в течение четырех месяцев до 1 сентября 2017 года.