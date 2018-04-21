21.04.2018, 15:13

Госдепартамент США обвинил Россию в нарушении прав человека

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Deutsche Welle
EST
RUSSIA/
RUSSIA/Foto: SERGEI KARPUKHIN, REUTERS

В России практикуются политические преследования и систематические пытки, отсутствует свобода слова и справедливый суд, говорится в докладе Госдепа США о правах человека в мире.

Россия, Китай, Иран и Северная Корея являются государствами, "достойными порицания с моральной точки зрения", поскольку они день за днем нарушают на своей территории права человека, заявил исполняющий обязанности госсекретаря США Джон Салливан, выступая в пятницу, 20 апреля, на презентации ежегодного доклада Госдепартамента США о правах человека в мире.

Война в Украине и Сирии, насилие, подавление свободы слова

В частности, Салливан вновь призвал Россию закончить оккупацию украинского полуострова Крым, прекратить насилие, совершаемое в Донбассе сепаратистами при поддержке Москвы, а также устранить безнаказанность, с которой происходят нарушения прав человека в Чечне.

Кроме того, в докладе Госдепартамента подчеркивается, что Россия сыграла значительную военную роль в конфликтах на востоке Украины и в Сирии, где организации по правам человека зафиксировали тысячи смертей мирных жителей. В качестве наиболее серьезных нарушений в самой России называются систематические пытки, тяжелые и угрожающие жизни условия содержания в тюрьме, а также отсутствие справедливых судов.

Помимо прочего в докладе упоминаются многочисленные эпизоды домашнего насилия, насилие над детьми и ущемление прав ЛГБТ-сообщества. Госдепартамент США обратил внимание и на свободу слова: как в сфере журналистики, так и в культурно-научной сфере. В частности, в документе говорится об аресте режиссера Кирилла Серебренникова и "деле Седьмой студии". В докладе затронут и вопрос нарушения свободы слова в интернете: так, упоминаются блокировки сайтов и политически мотивированное преследование блогеров.

Успехи Узбекистана, Либерии и Мексики

Госдеп США также жестко раскритиковал правительство Китая, обладающее "наихудшими качествами авторитарного режима". По словам Джона Салливана, в США чрезвычайно озабочены действиями китайских властей по уничтожению религиозных, лингвистических и культурных особенностей уйгурских мусульман и тибетских монахов, а также ограничениями для христиан.

ТОП

Критике с точки зрения соблюдения прав человека подверглись также власти Сирии, Мьянмы, Турции и Венесуэлы. При этом в Госдепартаменте США отметили успехи в этой области, достигнутые правительствами Узбекистана, Либерии и Мексики, которые исполняющий обязанности госсекретаря охарактеризовал в качестве глобальных "положительных моментов".

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