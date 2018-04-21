Госдепартамент США обвинил Россию в нарушении прав человека

В России практикуются политические преследования и систематические пытки, отсутствует свобода слова и справедливый суд, говорится в докладе Госдепа США о правах человека в мире.

Россия, Китай, Иран и Северная Корея являются государствами, "достойными порицания с моральной точки зрения", поскольку они день за днем нарушают на своей территории права человека, заявил исполняющий обязанности госсекретаря США Джон Салливан, выступая в пятницу, 20 апреля, на презентации ежегодного доклада Госдепартамента США о правах человека в мире.

Война в Украине и Сирии, насилие, подавление свободы слова

В частности, Салливан вновь призвал Россию закончить оккупацию украинского полуострова Крым, прекратить насилие, совершаемое в Донбассе сепаратистами при поддержке Москвы, а также устранить безнаказанность, с которой происходят нарушения прав человека в Чечне.

Кроме того, в докладе Госдепартамента подчеркивается, что Россия сыграла значительную военную роль в конфликтах на востоке Украины и в Сирии, где организации по правам человека зафиксировали тысячи смертей мирных жителей. В качестве наиболее серьезных нарушений в самой России называются систематические пытки, тяжелые и угрожающие жизни условия содержания в тюрьме, а также отсутствие справедливых судов.