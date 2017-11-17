Госдепартамент предупредил о повышенной террористической угрозе в Европе в новогодние праздники

Государственный департамент США предупредил американских граждан о повышенной угрозе совершения террористических атак в странах Европы в период новогодних праздников. Соответствующее предостережение опубликовано 16 ноября на сайте Госдепа.

В сообщении отмечается, что в прошлом году террористы осуществили нападения, повлекшие массовые жертвы, на рождественском рынке в Берлине, а также в новогоднюю ночь в ночном клубе в Стамбуле.

При этом "недавние инциденты во Франции, России, Швеции, Великобритании, Испании и Финляндии показали, что "Исламское государство"* и "Аль-Каида"* в состоянии планировать и осуществлять новые теракты в Европе".

Несмотря на то что местные власти продолжают борьбу с террористами, "остаются опасения по поводу возможного повторения подобных атак в будущем", отмечают в Госдепе. Объектами нападений могут стать транспортные узлы, рынки или торговые центры, правительственные учреждения. Также под угрозой отели, клубы, рестораны, религиозные объекты, парки, учебные заведения, массовые мероприятия.

В ходе совершения атак террористы могут прибегать к разнообразным тактикам, например использовать огнестрельное или холодное оружие, взрывчатку, транспортные средства.

Граждане США должны быть постоянно настороже, так как атаки могут проводиться экстремистами как после небольшого сигнала, так и совершенно внезапно. Срок действия данного предупреждения истекает 31 января 2018 года, уточняют в Госдепе.