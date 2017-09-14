Госдеп заявил о необходимости разместить миротворцев на границе России и Украины

Миротворческие силы в зоне вооруженного конфликта в Донбассе должны быть размещены, в том числе, и на российско-украинской границе. Об этом в среду, 13 сентября, заявила руководитель пресс-службы Госдепартамента США Хизер Нойерт, передает ТАСС.

”Любые такие силы должны иметь широкий мандат для обеспечения мира и безопасности на всей оккупированной территории Украины, до и включая границу с Россией”, — сказала она.

Также Нойерт уточнила, что в США рассматривают миротворцев как ”потенциальное средство для защиты украинских граждан вне зависимости от их этнической принадлежности и национальности”.

11 сентября президент России Владимир Путин предложил канцлеру Германии Ангеле Меркель разместить миротворцев ООН не только вдоль линии разграничения в Донбассе, а также ”в других местах, где СММ ОБСЕ проводит свои инспекционные поездки”.

5 сентября резолюцию о миротворцах по распоряжению президента России в Совбез ООН внесла Москва. В предложении говорится о размещении миссии на линии разграничения между ополченцами непризнанных республик и Вооруженными силами Украины. Президент Петр Порошенко заявил, что ввод миротворческой миссии в Донбасс не должен согласовываться с ополчением самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. В ответ официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что ”голубые каски” ООН ”нигде и никогда не размещаются без согласования сторон”.