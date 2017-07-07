07.07.2017, 10:00

Госдеп: Тиллерсон и Лавров встретятся перед беседой Путина и Трампа


Gazeta.ru
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Lavrov ja Tillerson
Lavrov ja TillersonFoto: Ivan Sekretarev, AP

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон и министр иностранных дел России Сергей Лавров 7 июля проведут встречу перед тем, как встретятся президент России Владимир Путин и американский президент Дональд Трамп. Об этом говорится в рабочем графике главы Госдепартамента, передает Gazeta.ru.

”Госсекретарь Тиллерсон встречается с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Гамбурге, Германия, в 10.35 по местному времени (11.30 мск)”, — говорится в документе.

Встречи президентов и глав внешнеполитических ведомств будут проходить в рамках саммита G20.

Ранее СМИ сообщили, что Лавров и Тиллерсон будут присутствовать на встрече Путина и Трампа.

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