Госдеп: Тиллерсон и Лавров встретятся перед беседой Путина и Трампа

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон и министр иностранных дел России Сергей Лавров 7 июля проведут встречу перед тем, как встретятся президент России Владимир Путин и американский президент Дональд Трамп. Об этом говорится в рабочем графике главы Госдепартамента, передает Gazeta.ru.

”Госсекретарь Тиллерсон встречается с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Гамбурге, Германия, в 10.35 по местному времени (11.30 мск)”, — говорится в документе.

Встречи президентов и глав внешнеполитических ведомств будут проходить в рамках саммита G20.

Ранее СМИ сообщили, что Лавров и Тиллерсон будут присутствовать на встрече Путина и Трампа.