Госдеп США предупредил об опасности терактов в Барселоне в праздники: полиция Испании ищет мужчину, планировавшего теракт

"Террористы могут атаковать практически без предупреждения, нацелившись на туристические места, транспортные узлы и другие общественные места. Проявляйте повышенную осторожность в зонах движения транспортных средств, в том числе автобусов, в районе бульвара Рамбла в Барселоне во время рождественских и новогодних праздников", — говорится в твиттере ведомства, передает Интерфакс.

Newsru сообщает, что полиция Каталонии в Испании разыскивает мужчину, который мог планировать террористическую атаку в Барселоне в ходе новогодних праздников. По предварительным данным, речь идет о подданном Марокко. Региональные правоохранительные органы уведомили часть своих сотрудников об этой угрозе. Полицейских просят усилить меры безопасности в местах массового скопления людей, в том числе на туристической улице Рамбла и в районе храма святого семейства ("Саграда Фамилия"). Кроме того, особое внимание должно уделяться крупногабаритным транспортным средствам передает ТАСС. В частности, проверяются автобусы и микроавтобусы.

Газета El Pais приводит инициалы подозреваемого — Б. Л. По сведениям издания, ему 30 лет. Подозреваемый уроженец Касабланки имеет удостоверение водителя автобуса. Однако пока нет данных, что разыскиваемый находится на территории Испании.