Госдеп США посоветовал американцам держаться подальше от Чечни и Крыма

Напомним, в начале года Государственный департамент США опубликовал обновленные туристические рекомендации для американских путешественников. Страны были распределены по четырем уровням безопасности: в первую группу вошли страны, поездки в которые оцениваются как наименее рискованные, а в четвертую — страны, куда ехать категорически не рекомендуется.

Белоруссия попала в первую группу наиболее безопасных стран: по мнению Госдепа, американским гражданам там ничего особо не угрожает. Украина оказалась во второй группе. Ряд европейских стран, включая Великобританию и Францию, также попали во вторую группу из-за угрозы терактов. Россия же оказалась в третьей группе из-за рисков терактов и агрессии со стороны местных жителей, чиновников и правоохранительных органов.

Правительство США также предупредило, что не сможет оказывать срочные услуги американским гражданам, приезжающим в Крым, поскольку правительственным служащим США поездки в Крым запрещены. Если же, вопреки рекомендациям, американцы все же решат поехать в Россию, Госдеп призывал их избегать демонстраций, следить за срочными сообщениями СМИ и корректировать планы в соответствии с информацией в новостях.