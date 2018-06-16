16.06.2018, 14:50

Госдеп США посоветовал американцам держаться подальше от Чечни и Крыма

 (13)
NEWSru.com
EST
Госдеп США посоветовал американцам держаться подальше от Чечни и Крыма
Foto: Rauno Volmar

Госдепартамент США опубликовал для американских граждан предупреждение об опасности посещения Северного Кавказа и Крымского полуострова, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление внешнеполитического ведомства. В документе отмечается, что в этих регионах граждане Соединенных Штатов могут стать жертвами терроризма или подвергнуться третированию.

"Госдепартамент, как и прежде, советует пересмотреть свои планы совершить путешествие в Россию. Следует избегать любых поездок на Северный Кавказ, в том числе в Чечню и на гору Эльбрус в связи с тем, что там имеют место гражданские беспорядки и терроризм. Также не следует посещать Крым, поскольку полуостров находится под иностранной оккупацией", — подчеркнули в Госдепе.

Напомним, в начале года Государственный департамент США опубликовал обновленные туристические рекомендации для американских путешественников. Страны были распределены по четырем уровням безопасности: в первую группу вошли страны, поездки в которые оцениваются как наименее рискованные, а в четвертую — страны, куда ехать категорически не рекомендуется.

Белоруссия попала в первую группу наиболее безопасных стран: по мнению Госдепа, американским гражданам там ничего особо не угрожает. Украина оказалась во второй группе. Ряд европейских стран, включая Великобританию и Францию, также попали во вторую группу из-за угрозы терактов. Россия же оказалась в третьей группе из-за рисков терактов и агрессии со стороны местных жителей, чиновников и правоохранительных органов.

ТОП

Правительство США также предупредило, что не сможет оказывать срочные услуги американским гражданам, приезжающим в Крым, поскольку правительственным служащим США поездки в Крым запрещены. Если же, вопреки рекомендациям, американцы все же решат поехать в Россию, Госдеп призывал их избегать демонстраций, следить за срочными сообщениями СМИ и корректировать планы в соответствии с информацией в новостях.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


ФОТО DELFI: Немного халявы. Из-за спора вокруг закупки парковка у PERH временно бесплатная

16.06.2018
Северо-Эстонская региональная больница (PERH) провела закупку для того, чтобы найти нового оператора для свое праковки, так как договор с фирмой Citypark закончился. Citypark также принимал участие в новой закупке, и потом оспорил ее результаты. В итоге дело затянулось, и теперь парковка у здания временно больницы — бесплатная для всех.
Подробнее

Клиенты обанкротившегося Delavue не могут вернуть свои деньги, а те, кто должен самому салону, от долга не избавятся

16.06.2018
Действующий в Таллинне салон красоты Delavue со дня прекратил работу и подал в суд заявление о банкротстве. Это стало полной неожиданностью как для клиентов, так и для работников фирмы. При этом остались как те, кто оплатил дорогостоящие процедуры наперед, так и те, кто взял у фирмы кредит во имя красоты.
Подробнее


Ремонт Гонсиори задерживается: на очереди серьезная реорганизация движения на перекрестке с Пронкси

16.06.2018
Как сообщает Раэпресс, на ремонтируемом участке улицы Гонсиори в центре Таллинна, задерживаются работы. Причина — составленный в ходе проектирования геодезический план и реальное расположение коммуникаций не совпадают, что вызывает необходимость изменения технологии работ и требует дополнительного времени.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Мать двоих детей Анетт раскрыла секрет, как за пару месяцев сбросить 17 кг
37-летняя мать двоих детей Анетт много раз проигрывала в борьбе против лишних килограммов. Она даже не могла представить себе, что когда-нибудь ей удастся вернуть фигуру, которая была у нее во время учебы в ВУЗе. Однако ей это удалось – за пару месяцев Анетт избавилась от 17 кг.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


МНЕНИЕ: Правительство Эстонии: диагноз – незрелость

16.06.2018
Ситуация с абсолютно провальной и деструктивной антиалкогольной политикой правительства наглядно демонстрирует не только политическую, но даже простую человеческую незрелость наших руководителей. Как оказалось, министры не способны провести элементарный анализ последствий своих действий, а главное — признать допущенные грубейшие просчеты и отменить решения, которые продолжают гробить целую отрасль и связанные с ней сектора экономики.
Подробнее

ФОТО и ВИДЕО: Масштабный пожар в Шотландии. В Глазго горит историческое здание Школы искусств

16.06.2018
В зданиях Школы искусств Глазго произошел мощный пожар, сообщает телеканал Sky News. Возгорание произошло ночью, сильный огонь начал перекидываться на другие здания. На месте работают около 120 пожарных и 20 пожарных машин.
Подробнее

Naiste käekell Daniel Wellington DW00100061
129,- €
-15% Meeste käekell Police GRAND PRIX PL.15139JBCS/13
139,- €
118,15 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa White/Gold
290,- €
269,70 €
-40% Esprit Meeste käekell ES106331001
199,80 €
119,88 €
Käekell LACO Weimar 40 862070
440,- €
-40% Esprit Meeste käekell ES106331003
199,80 €
119,88 €

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

4 удивительных факта о питании вашего питомца, о которых вы не подозревали
Как владельцы домашних животных, мы знаем какие-то основы: шоколад токсичен для собак, кошки могут быть очень разборчивыми в еде. Но как насчет их потребностей в питании? Вот три вопроса, которые следует задать при выборе корма для вашего питомца: 1) безопасен ли он, 2) питателен ли он, 3) подходит ли он для вашего питомца.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



Тотальная интеграция: можно ли полностью забыть свой родной язык?

16.06.2018
Выясняется, что да, это возможно — утратить родной язык, причем даже в зрелом возрасте. Но причины того, почему и как это происходит, весьма запутанны и порой парадоксальны, пишет Русская служба Би-би-си.
Подробнее

ВИДЕО: Ничто не безопасно. "Умный" замок со сканером отпечатков пальцев взломали за несколько секунд

16.06.2018
В 2016 году на краудфандинговой платформе Indiegogo прошла успешная кампания по сбору средств на производство "умного" висячего замка, открывающегося по отпечатку пальца владельца. Создатели устройства смогли собрать свыше 300 тысяч долларов, а недавно замок под названием TappLock вышел на рынок.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Обзор лучших парков приключений в Эстонии
Парк приключений – это не просто место, где можно лазать, но и прекрасная возможность интересно провести время с друзьями и с коллегами. И почему бы не выбрать один из перечисленных ниже парков для проведения командного обучения или празднования дня рождения – возможностей хватает.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ