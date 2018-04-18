18.04.2018, 21:51

Госдеп США не исключил введения санкций против Турции из-за закупки С-400

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Gazeta.ru
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Türgi lipp
Türgi lippFoto: OZAN KOSE, AFP

Помощник госсекретаря США Уэс Митчелл заявил, что Турция может попасть под санкции в случае покупки у России ЗРК С-400, передает РИА ”Новости”.

”Анкара утверждает, что она согласилась на покупку российских ракетных систем С-400, что потенциально может привести к санкциям по статье 231 CAATSA и негативно повлиять на участие Турции в программе F-35”, — заявил Митчелл, выступая перед палатой представителей конгресса США.

Ранее глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что США не рекомендуют Турции закупать российские зенитно-ракетные комплексы С-400.

Поставки С-400 турецкой стороне намечены на июль 2019 года.

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