Госдеп: приток иностранных боевиков в Сирию практически прекратился

Специальный посланник президента США по борьбе с ”Исламским государством” Бретт Макгерк сообщил о практически полном прекращении притока иностранных боевиков в Сирию, передает РИА ”Новости”.

”Приток иностранных боевиков-террористов в Сирию практически прекратился, а боевиков, уже перешедших границу, все больше удается отслеживать и мешать их деятельности”, — сказал он.

По его словам, включение 43 тысяч имен в базу данных Интерпола дало возможность отлавливать боевиков во время обычных проверок транспорта и при попытке пересечь границу.

”Исламское государство” — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.