Государственный департамент США выпустил предупреждение для американцев, собирающихся в Египет и Иорданию.

В тексте говорится, что в Египте существует угроза в лице террористических группировок и отмечается, что в декабре в стране было совершено несколько террористических атак. В частности, упоминается атака на коптскую церковь, которая унесла жизни более 25 человек.

Хотя самые популярные среди туристов достопримечательности (такие Луксор и Асуанская долина) в достаточной степени охраняются, "террористические атаки могут произойти где угодно", подчеркивается в документе.

Госдеп призывает американских туристов воздержаться от посещения Синайского полуострова и северо-восточной Сахары.

Что касается Иордании, то по данным американского внешнеполитического ведомства, так называемое "Исламское государство" планирует там теракты.

По информации властей Иордании, на которую ссылается госдепартамент, в стране было предотвращено несколько терактов в отношении американцев и других граждан стран Запада.

Предупреждение об угрозе теракта, выпущенное американскими дипломатами, распространяется на всю территорию Иордании.