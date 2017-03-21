Госдеп подтвердил планы Тиллерсона посетить в апреле Москву

Госдеп США в понедельник официально подтвердил планы госсекретаря Рекса Тиллерсона приехать в Москву в апреле и встретиться с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"Он (Тиллерсон — прим.) поедет на встречу "большой семерки" в Италию, а затем проведет встречи в России", — сообщили "Интерфаксу" в госдепартаменте.

Ранее о возможной поездке Тиллерсона в Россию сообщили СМИ. Официальный представитель МИД Мария Захарова подтвердить эту информацию отказалась, удивившись очередной утечке "чувствительной информации из Вашингтона".

Также сообщалось, что глава госдепа не поедет в Брюссель на встречу глав МИД стран-членов НАТО, намеченную на 5-6 апреля. Вместо этого он останется в США для того, чтобы вместе с президентом Дональдом Трампом принять китайского лидера Си Цзиньпина.