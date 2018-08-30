Госдеп обвинил РФ в притеснении украинских судов в Азовском море и Керченском проливе

"Россия задержала сотни коммерческих судов с апреля, а за последние недели, по меньшей мере, 16 украинских судов, пытающихся попасть в украинские порты", — говорится в сообщении госдепартамента.

"Мы призываем Россию прекратить такие притеснения международных коммерческих перевозок в Азовском море и Керченском проливе", — отмечает госдеп.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил убеждение, что ситуацию с "российскими провокациями" в Азовском море невозможно решить только юридически.

"Россия постоянно находится в состоянии, когда она готова к дальнейшим провокациям, в том числе и милитарным… Эту проблему нельзя решить только юридически, это проблема нашей способности дать отпор России в Азовском море", — сказал министр журналистам в четверг в Киеве.

Климкин рассказал, что на Генеральной ассамблее ООН в сентябре будет также подниматься вопрос о ситуации в Азовском море.

По данным украинской погранслужбы, за последние месяцы Россия задержала для досмотра в Азовском море свыше 150 судов.

"У меня нет точных данных, но это, кажется, больше 150 иностранных судов, которые следовали в украинские порты. Причем тенденция сохраняется: пограничники российские продолжают осматривать те суда, которые следуют в украинские порты на Азовском море", — заявил 21 августа помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.