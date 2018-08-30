Госдеп обвинил РФ в притеснении украинских судов в Азовском море и Керченском проливе(5)
Вашингтон выступил с критикой действий России, якобы ограничивающих перемещение украинских судов.
Вашингтон выступил с критикой действий России, якобы ограничивающих перемещение украинских судов.
"Россия задержала сотни коммерческих судов с апреля, а за последние недели, по меньшей мере, 16 украинских судов, пытающихся попасть в украинские порты", — говорится в сообщении госдепартамента.
"Мы призываем Россию прекратить такие притеснения международных коммерческих перевозок в Азовском море и Керченском проливе", — отмечает госдеп.
Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил убеждение, что ситуацию с "российскими провокациями" в Азовском море невозможно решить только юридически.
"Россия постоянно находится в состоянии, когда она готова к дальнейшим провокациям, в том числе и милитарным… Эту проблему нельзя решить только юридически, это проблема нашей способности дать отпор России в Азовском море", — сказал министр журналистам в четверг в Киеве.
Климкин рассказал, что на Генеральной ассамблее ООН в сентябре будет также подниматься вопрос о ситуации в Азовском море.
По данным украинской погранслужбы, за последние месяцы Россия задержала для досмотра в Азовском море свыше 150 судов.
"У меня нет точных данных, но это, кажется, больше 150 иностранных судов, которые следовали в украинские порты. Причем тенденция сохраняется: пограничники российские продолжают осматривать те суда, которые следуют в украинские порты на Азовском море", — заявил 21 августа помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.
При этом, по его словам, суда, следующие в российские порты, проходят без задержек. Слободян. отметил, что досмотры следующих в украинские порты судов обычно осуществляются, когда те находятся в зонах, недоступных для патрулирования украинскими пограничниками.
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян утверждал, что "РФ нарочно создает препятствия судам, следующим в украинские порты Азовского моря", посему следует ввести украинские зеркальные санкции и инициировать международные санкции.
17 июля президент Украины Петр Порошенко поручил руководству ВСУ принять меры в связи с незаконными остановками и досмотрами украинских и иностранных судов, идущих в порты Азовского моря.
Personaliarvestuse sektori juht
TALLINNA LINNAKANTSELEI
Tähtaeg: 09.09.2018
Baltikumi piirkonnajuht
SIEVIN JALKINE OY (MPS EESTI OÜ)
Tähtaeg: 17.09.2018
Balti piirkonna tehniline konsultant
KINGSPAN INSULATION ...
Tähtaeg: 31.08.2018
Müügitoe spetsialist
ELFA DISTRELEC (TRIPOD GRUPP OÜ)
Tähtaeg: 10.09.2018
Group head of procurement
OLYMPIC ENTERTAINMENT GROUP AS ...
Tähtaeg: 14.09.2018
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.