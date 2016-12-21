Любые упоминания о причастности США к убийству посла России в Турции Андрея Карлова абсолютно ”смехотворны”, заявил официальный представитель Госдепартамента Джон Кирби, передает Лента.

”Госсекретарь [Джон Керри] в ходе разговора с министром иностранных дел [Турции Мевлютом Чавушоглу] выразил озабоченность в связи с исходящей от Турции риторикой, касающейся причастности Америки или поддержки, негласной или какой-либо другой, этого ужасного убийства… из-за присутствия в США Фетхуллаха Гюлена”, — сообщил дипломат.

Как отметил Кирби, данные утверждения ”смехотворны и абсолютно ложны”. ”В этом нет ни капли истины, и госсекретарь США четко дал это понять в ходе беседы с министром иностранных дел”, — подчеркнул представитель Госдепа.

Ранее в ходе телефонного разговора с Керри Чавушоглу возложил ответственность за убийство посла России Андрея Карлова на последователей оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена. Госсекретарь США, в свою очередь, предложил Турции помощь в расследовании преступления. Перед этим он обратился с аналогичной инициативой к главе МИД РФ Сергею Лаврову.

Изначально ответственность за убийство Карлова на Гюлена и его организацию ФЕТО, которая Анкарой считается террористической и обвиняется в попытке организации госпереворота, возлагал анонимный источник в Анкаре. В штабе оппозиционного проповедника, проживающего в США заявили, что он осудил убийство российского посла Андрея Карлова в Турции, и назвали обвинения в его адрес смехотворными.

Карлов скончался в результате нападения на открытии фотовыставки ”Россия глазами турок” в Анкаре. Стрелявшего ликвидировала полиция. По данным МВД, преступник — офицер полиции Мевлют Мерт Алтынташ. Москва квалифицировала произошедшее как теракт.